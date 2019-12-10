تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب حلة

المقادير

5 x عدد بصلة (مقطعة نصف حلقات)

2 x عدد بطاطس (مقطعة مكعبات مسلوقة ومحمره في قطعة سمن)

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x كوب مرق اللحم

2 x معلقة كبيرة سمن

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x قطعة فحم

½ x كيلو لحمة (بقري مقطعة مكعبات)

½ x معلقة صغيرة سكر (بني)

الطريقة:

في حلة توضع ملعقة من السمن وتسخن على نار عالية.

تضاف قطع اللحم وتشوح من الجانبين حتى تحمر، بشرط ألا تطلق مائها وتسلق. لتجنب هذا يجب تشويح قطع اللحم جزءاً تلو الأخر على نار عالية حتى نفاذ الكمية.

في مقلاة توضع ملعقة من السمن وتسخن على نار متوسطة.

تضاف شرائح البصل إلى السمن ويحمر ويستمر التحمير حتى يتحول البصل إلى اللون البني الذهبي.

يضاف ملعقة صغيرة سكر البني في منتصف المقلاة ويترك حتى يبدء بالذوبان، ثم يقلب مع شرائح البصل الذي حوله. (هذه المرحلة سوف تساعد البصل على التحمير السريع وإضافة نكهة الكراميل إلى الوصفة)

يضاف الثوم إلى البصل ويقلب ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المحمر.

يضاف مرق اللحم إليه ويترك على نار متوسطة حتى يتم طهي اللحم ثم تضاف البطاطس المحمرة.

بعد إتمام طهي اللحم تحمى قطعة الفحم على شعلة النار أو بواسطة قداحة (حتى تصل إلى درجة الجمر الموقد).

توضع على ورقة بصل وتوضع فى قدر اللحم ويضاف إليها نقطة سمن حتى تبدأ في التدخين.

غطى القدر مع إحكام غلقة لمدة 10 دقائق مع عدم رفع الغطاء قبل ال 10 دقائق. هذه المرحلة سوف تكسب اللحم طعم الكباب المشوي.

بعد إنتهاء المدة يرفع الغطاء وتنحى قطعة الفحم. ويقدم كباب الحلة مع الباستا أو الأرز الأبيض

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