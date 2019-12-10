تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللوبيا المصرية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 200 x جرام طماطم (مقطعة)

2 x كوب مرق الدجاج

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x كوب لوبيا

1 x عدد بصلة (مفرومة)

1 x معلقة كبيرة سمن (أو زبدة على زيت)

1 x معلقة صغيرة ملح الخطوات هنغسل اللوبيا وننقعها فى ماء, وبعد كده فى حلة على نار متوسطة هنضيف اللوبيا ونغطيها بالماء.

أول ما اللوبيا تبدأ تلين هنضيف الملح وبعد ما تستوى هنصفيها وتترك جانبا.

هنضرب الطماطم فى الخلاط لحد ما تتحول لعصير.

فى حلة على النار هنضيف السمن وهنقلب فيه البصل لحد ما يدبل.

هنضيف عصير الطماطم والكمون ونقلب كويس جدا وبعدين نغطى الحلة ونسيبها على نار هادية لحد ما الطماطم تتسبك (من 10 دقائق لربع ساعة).

هنضيف صلصة الطماطم ونقلب كويس جدا وبعدين هنضيف المرقة ونقلب تانى وبعدين نسيب الخليط يغلى.

هنضيف اللوبيا ونسيب الخليط يغلى حوالى 3 دقائق.. وبكده تبقى جاهزة للتقديم.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش الدجاج المشوي فوائد اللوبيا تساعد على خفض مستويات الكوليسترول

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