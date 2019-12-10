تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بوريتو الدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد تورتيلا

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد قرن فلفل حامى (هالابينو مفروم ناعم حسب الرغبة)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد صدور دجاج مخلية (مشوى ومقطع)

1 x علبة زبادي

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة بودرة ثوم

1 x كوب خس (كابوتشا مقطع رفيع)

1 x رشة ملح

1 x رشة كمون

¼ x كوب جبنة موزريلا

¼ x كوب جبنة شيدر الطريقة: في مقلاة على النار نضع الزيت النباتي ونقلب البصل مع رشة ملح حتى يذبل.

نضيف الثوم ورشة التوم ونقلب.

في وعاء نضع قطع الدجاج والفلفل الهالابينو والزبادي والبصل والجبن الشيدر والجبن الموتزريلا والفلفل الأسود.

نفرد كل رغيف ونوزع ربع كمية الخس وربع كمية خليط الدجاج ونلف البوريتو بطريقة الساندوتش العادية.

نكرر نفس الخطوات مع بقية الخبز.

ندهن سطح المشواة بمعلقة زيت نباتي ونشوي البوريتو على كل سطح حوالي دقيقتين ثم يقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون طريقة إعداد وتحضيرحلى سريع بخبز التورتيلا

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