تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالزيت والزعتر

المقادير 3 x عدد بطاطس (مقطعة أصابع سميكة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة بودرة ثوم (أو حسب الرغبة)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة بصل (بودرة)

1 x رشة بابريكا

1 x رشة زعتر مجفف

الطريقه: هنتبل البطاطس بالتوابل والزيت ثم تغطى وتترك لمدة نصف ساعة فى الثلاجة.

ثم تفرد فى صينية وتوضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة ساعة تقريبا أو لحين أن يصبح لونها ذهبيا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير تتبيلة الزبادي والبابريكا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالسوسيس

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