تعرفي على أهم القواعد الرئيسية لتنظيم الحياة الزوجية

الحياة الزوجية من أهم النعم التي يُكرم الله الإنسانَ بها، وحتى تكون الحياة الزوجية ناجحة لا بدَّ لها من تنظيم وترتيب وإدارة جيدة؛ حتى تثمر وتنعكس على حياتهما الأسرية بالسعادة والراحة وتفادي المشاكل والمفاجآت التي من شأنها إثارة الخلافات وتنغيص حياة الزوجين.

أخصائية العلاقات الزوجية بسمة الغامدي، تتحدث عن أهم القواعد الرئيسية لتنظيم الحياة الزوجية من خلال النقاط التالية:

1. اختيار أوقات لاجتماع الأسرة لتناول الطعام، وعدم التهاون في هذا الوقت مهما حصل.

2 التخطيط للأهداف الشهرية والأسبوعية التي يرغب الزوجان بإنجازها.

3. تدوين المواعيد المهمة، كزيارة المستشفى أو مدرسة الأبناء، وهكذا.

4. تحديد ميزانية شهرية للأسرة لاستكمال حاجيات المنزل الضرورية والالتزام بها.

5. تحديد وقت موحَّد للنوم يومياً، ويمكن كسر الروتين في العطل والإجازات الرسمية.

6. التسيق للسفر والسياحة لمدينة أو دولة أخرى من أجل التغيير.

7. ممارسة الهوايات المختلفة بشكل خاص أو بشكل جماعي.

8. المشاركة في القيام بأعباء المنزل وإتمامها من قبل الزوجين والأبناء.

9. الاتفاق على ممارسة الرياضة، والاهتمام بالصحة والجمال.

10. تسجيل زيارات دورية للأهل والأصدقاء.

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أمور تساعد على تنظيم الحياة الزوجية

1. كتابة المهام وشرحها ومعرفة ما تحتاجه من وقت أو طرق في تطبيقها يختصر الوقت في إنجازها.

2. طلب العون والمساعدة من أحد الطرفين لا يقلِّل من الاحترام أو يُشعر بالضعف والخجل.

3. تغيير المهمات وخلق مهمات حديثة أمر لا بدَّ منه، حتى يكون الأمر مرنًا في تطبيق كل الأشياء التي

نرغب بها.

4. الاتفاق بين الطرفين والحديث عن كل الأمور يضع الأمور في موازينها الصحيحة دائمًا.

5. كسر الروتين والخروج عن الاتفاق لا بُدَّ منه حتى تتجددَ الحيوية والمرونة في كلا الطرفين.

6. النقاش وعدم التعنُّت في الآراء والمقترحات يجعل الحياة تسير بشكل منظَّم وبصورة مُرَتَّبَة.

7. الاستيقاظ المبكر والتخلي عن الكسل والخمول من الأمور التي تساعد على تنظيم الحياة والوقت.

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