شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء نوع شهير من المضادات الحيوية قبل الإشعاع قد يساعد على محاربة السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن إضافة المضاد الحيوي الشهير الذى يحتوى على المادة الفعالة "فانكومايسين" يغير الميكروبيوم الهضمي بطريقة يمكن أن تساعد في تحفيز جهاز المناعة لمهاجمة خلايا الورم بشكل أكثر فعالية بعد العلاج الإشعاعي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجدت دراسة جديدة أجريت على الفئران في مركز أبرامسون للسرطان بجامعة بنسلفانيا أن إعطاء جرعة من المضادات الحيوية الشائعة لم يساعد فقط الخلايا المناعية على قتل الأورام التي تم علاجها مباشرة بالإشعاع، ولكن أيضًا قتل الخلايا السرطانية التي كانت بعيدة في الجسم ، مما يمهد الطريق للباحثين لاختبار النهج في تجربة سريرية على الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن أكثر من نصف جميع المرضى الذين يعانون من أورام صلبة يخضعون للعلاج الإشعاعي في مرحلة ما أثناء علاجهم.

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وفي السنوات الأخيرة ، أظهرت دراسات متعددة أن إعطاء المرضى جرعات أعلى من الإشعاع على مدار عدد أقل من العلاجات - يسمى العلاج الإشعاعي الناقص الكسر - يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية أقوى في المرضى.

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الجرعات لديها القدرة على التأثير على خلايا الأورام الأخرى في الجسم التي لم يتم علاجها مباشرة بالإشعاع.