12 نصيحة لحماية طفلك من أمراض الشتاء.. المدفأة للضرورة فقط

الرضاعة الطبيعية من أكثر عوامل زيادة المناعة لدى الأطفال

تتزايد نسب الإصابة بالأمراض في فصل الشتاء، خصوصاً نزلات البرد والحساسية، لذا على الأمهات اتباع بعض التعليمات التي تحمي أطفالهن من الإصابة بأمراض الشتاء.



وحذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، من الإسراف في استخدام المضادات الحيوية (إلا بوصف الطبيب) لأن معظم أمراض الشتاء عدوى فيروسية لا تعالج بالمضادات.

وقدم عدداً من النصائح لمقاومة أمراض الشتاء خصوصاً الحساسية وهي:

-تعليم الطفل غسل يديه بالماء الصابون قبل تناول الطعام وبعده وبعد العطس أو السعال.

- استخدام الطفل أدواته الشخصية وعدم استخدام أدوات وأغراض الغير.

-الحرص على تنظيف الأغراض والأدوات الشخصية للطفل جيداً.

-استخدام المناديل عند العطس أو السعال.

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-تهوية المنزل في الصباح الباكر باستمرار وفتح النوافذ لدخول الشمس إلى المنزل.

-تجنب الدخان والأبخرة والقلي ليلاً دون تهوية المنزل.

-إعطاء كوب من الماء البارد لطفلك قبل نزوله للمدرسة صباحاً، لأن برودة الماء تساعد على خفض حرارة الجسم قليلاً فلا يتعرض لاختلاف مفاجئ في درجة الحرارة.

-الرضاعة الطبيعية في حالة حديثي الولادة هي أكثر عوامل زيادة المناعة عند الأطفال، وإذا كان طفلك كبيراً، فعليك الحرص بالغذاء الصحي السليم.

-عدم تشغيل المدفأة إلا في حالة البرودة الشديدة، فقد يعرضه ذلك بشكل مفاجئ لتيارات الهواء مع اختلاف درجات الحرارة أو الخروج من الغرفة.

-عند الاستحمام قومي بإلباس طفلك في الحمام، خاصة أن الحمام سيكون دافئاً بسبب حرارة الماء والبخار أو القيام بتدفئة الغرفة، ومن الأفضل تجفيف الشعر أيضاً قبل الخروج من الحمام.

-احرصي على السوائل أثناء المرض لتعويض ما يفقده من سوائل في الرشح والعرق، ومن المشروبات المفيدة جداً عصائر البرتقال والليمون والأعشاب الدافئة مثل الزنجبيل واليانسون والكراوية وأوراق الجوافة، وتحليته بقليل من السكر أو العسل.

-يفضل إعطاء طفلك تطعيم الأنفلونزا الموسمية في أول شهر أكتوبر من كل عام، للوقاية من فيروس الأنفلونزا طوال الشتاء وبداية الصيف.