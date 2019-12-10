شكرا لقرائتكم خبر عن اتحكم فيه.. تقلب مستوى الجلوكوز بالدم يؤثر على مخ الأطفال المصابين بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دراسة نشرها موقع Medical Xpress، أن وظائف المخ تكون غير منتظمة لدى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول، حيث أظهر البحث الذى أجراه باحثون فى كلية الطب بجامعة ستانفورد أن الأطفال المصابين بداء السكرى من النوع الأول يظهرون اختلافات دقيقة ولكنها مهمة فى وظائف المخ، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذا المرض.

تقلب مستوى الجلوكوز فى الدم يؤثر على مخ الاطفال

أكدت الدراسة، التى نشرت على الإنترنت فى 9 ديسمبر فى PLOS Medicine، هى الأولى لتقييم ما يحدث فى أدمغة الأطفال المصابين بداء السكرى، فى فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفية، أظهر الأطفال المصابون بداء السكرى مجموعة من أنماط نشاط الدماغ غير الطبيعية التى شوهدت فى العديد من الاضطرابات الأخرى، بما فى ذلك التدهور المعرفى، واضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه ومضاعفات متعددة.

تقلب مستوى السكر فى الدم يؤثر على مخ الاطفال

أفادت الدراسة أيضًا أن أنماط نشاط الدماغ غير الطبيعية كانت أكثر وضوحًا عند الأطفال المصابين بمرض السكري لفترة أطول.



تقلب السكر فى الدم يؤثر على دماغ الاطفال

وقالت لارا فولاند روس، باحث مشارك كبير فى مركز أبحاث علوم الدماغ المتعددة الاختصاصات فى ستانفورد: "تشير نتائجنا إلى أنه فى الأطفال المصابين بداء السكرى من النوع الأول، لا يكون الدماغ فعالًا قدر الإمكان.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من الكثير من الاهتمام من قبل أطباء الغدد الصماء لهذه المجموعة من المرضى، والتحسينات الحقيقية فى الإرشادات السريرية، لا يزال الأطفال المصابون بداء السكرى معرضين لخطر التعلم والقضايا السلوكية التى من المحتمل أن ترتبط بمرضهم.

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وقال كبير مؤلفى الدراسة، آلان ريس، أستاذ الطب النفسى والعلوم السلوكية فى جامعة ستانفورد، أن السكر فى الدم يؤثر على نمو المخ.

وأضاف، يحدث مرض السكرى من النوع الأول عندما يفشل البنكرياس فى إنتاج الإنسولين، وهو هرمون يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم، يتم إعطاء المرضى الإنسولين عن طريق الحقن، أو مضخة الإنسولين، لكن حتى مع العلاج، تتقلب مستويات الجلوكوز فى الدم، أكثر من نظائرهم فى الأشخاص الأصحاء.

تقلب مستوى الجلوكوز فى الدم يؤثر على مخ الاطفال

وقالت فولاند روس: "يعاني الأطفال المصابون بداء السكري من تقلبات مزمنة في مستويات الجلوكوز في الدم، كما أن الجلوكوز مهم لنمو الدماغ"، تحتاج خلايا الدماغ إلى إمدادات ثابتة من الجلوكوز للحصول على الطاقة، كشف العمل السابق عن تغييرات في بنية الدماغ، وضعف أداء خفيف في المهام المعرفية لدى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول، لكن الآلية لم تتم دراستها مطلقًا، وقالت: "كان من المهم التقاط ما يجري في أدمغة هؤلاء الأطفال وظيفيًا".

أجرى الباحثون فحوصات تصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي على 93 طفلاً مصابين بداء السكري من النوع الأول، تم تجنيدهم في 5 مواقع: نظام Nemours لصحة الأطفال في جاكسونفيل، فلوريدا، ستانفورد، جامعة واشنطن في سانت لويس، جامعة أيوا، وييل، 57 طفلا إضافيا الذين لم يصابوا بالمرض يتكونوا من مجموعة التحكم، وكان جميع المشاركين من 7إلى 14 سنة، أعطيت الاختبارات السلوكية والمعرفية القياسية لجميع الأطفال قبل مسح الدماغ.



التحكم فى مستوى السكر فى الدم

وجدت الدراسة أنه على الرغم من أن الأطفال المصابين بداء السكري يؤدون المهمة بدقة مثل تلك الموجودة في المجموعة الضابطة، فإن أدمغتهم كانت تتصرف بشكل مختلف في الأطفال المصابين بداء السكري، كانت شبكات التحكم التنفيذي في الدماغ، المسؤلة عن جوانب التنظيم الذاتي والتركيز، تعمل بجهد أكبر من المعتاد في الأطفال المصابين بالسكري، كانت هذه التشوهات أكثر وضوحًا في الأطفال الذين تم تشخيصهم بمرض السكري في سن أصغر، مما يشير إلى أن المشكلة قد تتفاقم مع مرور الوقت.

وقال فولاند روس، "كلما زاد تعرضك للتغيرات في مستويات الجلوكوز في الدم، زادت التغيرات في وظائف المخ.

وأضافت أن الدراسات التي أجريت على البالغين المصابين بداء السكري، أنه في المراحل اللاحقة من المرض، يفقد الدماغ في نهاية المطاف قدرته على تعويض هذه المشكلة.