شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة لعلاج آلام الأحبال الصوتية في فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت مجلة “الصيدليات الحديثة” الألمانية أن البحة، التي تظهر عرضاً مصاحباً لنزلات البرد، تفرض تجنب الهمس والتقليل من الكلام والإكثار من تناول السوائل.

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وأضافت المجلة أن سبب البحة تورم الأحبال الصوتية، التي لا تهتز بسهولة، فيصدر الصوت بشكل أعمق، وأفضل علاج لهذه الحالات هو الامتناع عن الكلام.

وتابعت أن الهمس يمكن أن يضر بالأحبال الصوتية، المشدودة بصورة غير طبيعية والمعرضة للإجهاد بشدة، علاوة على أن النحنحة تضر بالأحبال الصوتية أيضاً، ولذلك من الأفضل في مثل هذه الحالات السعال بطريقة صحيحة.

وتنصح المجلة الألمانية بالسوائل والتي تساعد لعودة الأحبال الصوتية لوضعها الطبيعي ووظيفتها، خاصةً الشاي الدافئ أو تناول أقراص الاستحلاب، مع تجنب الأنواع المحتوية على المنثول، والأوكالبتوس، لأن الزيوت العطرية تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية.