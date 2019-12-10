خطوات تضمن لكٍ الحصول على بشرة صافية خالية من الشعر

الشعر الزائد في الوجه والجسم مشكلة تؤرق الكثير من السيدات خاصة إن كانت في بعض المناطق غير المرغوب فيها مثل الشفة العليا أو السوالف والدقن. في حين أن هناك الكثير من الخيارات للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه، فتعتبر إزالة الشعر بالليزر هي الطريقة المثالية الموصي بها للحصول على نتيجة دائمة.

يتميز جهازTria Laser Precision بتصميم رفيع مُعد للاستخدام السهل والآمن في مناطق الجسم الأصغر حجماً والأكثر حساسية مثل الوجه أو خط البيكيني أو تحت الإبطين بخلاف جهاز إزالة الشعر بالليزر الأكثر مبيعاً والأوسع انتشاراً في السوق Tria 4X، وقد تم اعتماد هذا الجهاز الرفيع من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما ينصح به الأطباء لتحقيق نتائج دائمة في إزالة الشعر وتتيح لكِ إمكانية حمله وخفة وزنه ومرونته إزالة الشعر غير المرغوب فيه بسهولة وتحقيق نتائج دائمة في المنزل دون عناء.

يستخدم جهاز Tria Laser Precision نفس نوع الليزر المستخدم في العيادات الطبية لإزالة الشعر, حيث يعتبر جهاز الليزر الأول والوحيد المصرح من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام المنزلي, تتميز أشعة الليزر التي تُصدرها أجهزة إزالة الشعر من تريا بقدرة على إزالة الشعر تفوق قدرة أي جهاز لإزالة الشعر في المنزل متوفر بالسوق بثلاث مرات. بأمان وفاعلية، ستحصلين على نتائج دائمة لهذا العلاج المتخصص من خلال اعتماده لتقنية الليزر ذات الصمام الثنائي المثبتة، التي يفضلها أطباء الجلد لاستهداف وتعطيل بصيلات الشعر بشكل دائم.

طريقة الاستخدام

1. ضعي كريم تهدئة البشرة في المنطقة التي ترغبين إزالة الشعر عنها.

2. قومي بتشغيل جهاز Tria Laser Precision بعد نزع شاحن البطارية الكهربائي.

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3. حددي الدرجة المناسبة لك والتي توفر أعلى مستوى للراحة وننصح بالبدء بالمستوى المنخفض ثم التدرج إلى أعلى مستوى.

4. قومي بتمرير جهاز الليزر علي المنطقة المطلوبة وعند سماع الصوت انقلي الجهاز لمكان آخر ثم كرري العملية حتى تنتهي من المنطقة المطلوبة.

5. عليكِ باستخدامه كل أسبوعين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للحصول على أفضل النتائج والتخلص من الشعر بشكل نهائي.

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