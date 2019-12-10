شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تختبر مستويات المواد المسرطنة فى عقار شهير للسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم أنها تقوم بالتحقيق في مستويات المواد الكيميائية المحتملة المسببة للسرطان في أدوية السكر التى تحتوى على مادة "الميتفورمين".

وخلال السنة والنصف الماضية ، تم العثور على عدة أنواع من الأدوية - بما في ذلك دواء الضغط الذى يحتوى على المادة الفعالة "حاصرات مستقبلات أنجيوتنسين 2" و عقار رانيتيدين (Zantac) - تحتوي على كميات صغيرة من المواد السامة للجينات تسمى "نيتروسامينيز" أو (NDMA).

وقالت ادارة الاغذية والعقاقير ان التعرض للمواد السامة للجينات فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة قد يزيد من خطر الاصابة بالسرطان.

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وتبحث إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في وجود مادة "النيتروسامين" في منتجات دوائية أخرى ، وقد تم الإبلاغ عن أن بعض أدوية السكري الميتفورمين في بلدان أخرى لديها مستويات من المادة NDMA ، وفقًا لما ذكرته جانيت وودكوك ، مديرة مركز إدارة تقييم الأدوية والأبحاث.

قال "وودكوك" إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحقق فيما إذا كان الميتفورمين في الولايات المتحدة يحتوي على NDMA ، وما إذا كان يتجاوز الحد اليومي المقبول وهو 96 نانوجرام.

وقال وودكوك في بيان للوكالة "ستعمل الوكالة أيضا مع الشركات لاختبار عينات الميتفورمين التي تباع في الولايات المتحدة وستوصي بعمليات الاسترجاع حسب الاقتضاء إذا تم العثور على مستويات عالية منها".