شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار "سى بيبتيد" يحدد إصابتك بنوع السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيس هذا الاختبار مستوى "سى ببتيد" في دمك أو بولك، و"السي الببتيد" هو مادة يصنعها البنكرياس مع الأنسولين، حيث يتم إطلاق "السى ببتيد" والأنسولين من البنكرياس في نفس الوقت وبكميات متساوية، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار "سى بيبتيد" وأهميته، وفقاً لموقع medlineplus.

ويظهر اختبار "سي ببتيد" مقدار الأنسولين الذي يصنعه جسمك، ويمكن أن يكون هذا الاختبار طريقة جيدة لقياس مستويات الأنسولين لأن "السى الببتيد" يميل إلى البقاء في الجسم لفترة أطول من الأنسولين.

استخدامات اختبار السى ببتيد

غالبًا ما يستخدم اختبار السي ببتيد للمساعدة في معرفة الفرق بين السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

- مع مرض السكري من النوع الأول، يصنع البنكرياس قليل من الأنسولين.

-مع النوع الثاني من السكري، يصنع الجسم الأنسولين، لكنه لا يستخدمه جيدًا، هذا يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السي الببتيد أعلى من المعتاد.

يمكن أيضًا استخدام هذا الاختبار:

-العثور على سبب انخفاض نسبة السكر في الدم.

- التحقق ما إذا كانت علاجات مرض السكري تناسبك أم لا.

-التحقق من الإصابة بسرطان البنكرياس.

لماذا أحتاج إلى اختبار سي ببتيد؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا اعتقد طبيبك أنك مصاب بمرض السكري، ولكنه غير متأكد ما إذا كان من النوع الأول أو النوع الثانى، أو إذا كنت تعاني من أعراض انخفاض السكر في الدم وتشمل الأعراض:

-التعرق

-سرعة نبضات القلب وعدم انتظامها.

-الجوع غير الطبيعي.

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-عدم وضوح الرؤية.

-ارتباك.

-إغماء.

نتائج تحليل سى بيبتيد

قد يعني انخفاض مستوى السى الببتيد أن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، قد يكون علامة على أحد الأمراض التالية:

-مرض السكر النوع الأول.

-مرض أديسون، اضطراب في الغدد الكظرية.

-مرض الكبد.

-قد يكون ذلك أيضًا علامة على أن علاج مرض السكر لديك لا يعمل بشكل جيد.

-قد يعني أن جسمك ينتج الكثير من الأنسولين، قد يكون علامة على أحد الأمراض التالية:

-السكري من النوع الثانى.

-مقاومة الأنسولين، وهي حالة لا يستجيب فيها الجسم للأنسولين بالطريقة الصحيحة، حيث يتسبب الجسم في إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين ، مما يرفع نسبة السكر في الدم إلى مستويات عالية جدًا.

-متلازمة كوشينج، وهي اضطراب يصنع فيه جسمك الكثير من هرمون يسمى الكورتيزول.

-ورم في البنكرياس.