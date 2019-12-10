شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جراحة لوضع إصبع قدم بدلا من إصبع يد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد أطباء بديلا "غريبا" لإبهام رجل فقده فى حادث أثناء عمله فى ورشة نجارة، بولاية ميشيجان الأميركية، وفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

وكما نُشر على موقع "سكاى نيوز"، تعود فصول الحكاية إلى شهر أبريل الماضى، حين كان أيدن أيكنز يحضر هدية مصنوعة من الخشب لحبيبته، قبل أن يتعرض لإصابة مأساوية أدت إلى بتر إصبع الإبهام الأيسر.

وقال أيكنز لإذاعة محلية: "رأيت إصبعى يطير. كنت أعتقد أنه قطعة خشب، لكنه كان إبهامى".

ولسوء الحظ، لم يكن الإصبع المفقود قابلا لإعادة التثبيت فى كف يده، وهو ما جعل الأطباء يفكرون فى "بديل غريب".

وبعد عدة أشهر من العيش من دون إبهام، قرر الأطباء استبدال إبهامه بإصبع من قدمه اليسرى، حيث أجريت العملية الجراحية "العجيبة" فى مستشفى جامعة ميشيجان، خلال أغسطس الماضي.

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بعد الجراحة الناجحة، قضى أيدن عدة أشهر فى "علاج يده" لتقوية إصبعه إلى أقصى حد ممكن، حتى باتت يده تبدو بشكل أقرب إلى الطبيعي، فيما سيعيش بقدم تحتوى على 4 أصابع فقط.