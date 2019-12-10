الإمساك عند حديثي الولادة وعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تعتبر عملية الإخراج هي العملية المرادفة للتغذية ولذلك فن المتوقع أن يبلل المولود الحديث الولادة حفاضه من 6_8 مرات يومياَ، وغير ذلك في حال كان أقل أو أكثر فهو يكون غير طبيعياَ، ويعاني غالبية الرضع الحديثو الولادة من الإمساك أي قلة عدد مرات الإخراج، ويعزى ذلك إلى حليب الأم، ولكن الدكتورة كوثر رجب، اختصاصية الأطفال والولادة تحدثنا عن هذه المشكلة في نقاط مبسطة... إمساك المولود: يصاب حوالي 30% من المواليد الجديد بالإمساك.

يحدث الإمساك عند حديثي الولادة الذين يحصلون على رضاعة صناعية أكثر من الرضع الذين يرضعون من الأم بسبب الفرق في تركيب الحليب.

ليس هناك سبباً محدداً لحدوث الإمساك عند المواليد ما لم يكن صحياً ويرتبط بعرض آخر.

ينتج عن الإمساك الغازات وانتفاخ البطن ويصبح المولود شديد البكاء ولذلك فهو مشكلة تعاني منها الأم. أعراض الإمساك عند المولود: قلة عدد مرات التبرز عن المعتاد.

البكاء المستمر.

يقوس ظهره وينحني للأمام.

يكون برازه صلباً. علاج إمساك الرضيع بالمنزل: يجب أن توقف الأم الحليب الصناعي فوراَ.

على الأم أن تقوم بتدليك بطن المولود بزيت دافئ في اتجاه عقارب الساعة قومي بدفع ركبتي الطفل وأنتي تمسكين بهما بلطف باتجاه الجزء العلوي من جسمه " الصدر" فهذا من شأنه تنشيط حركة الأمعاء.

قومي بتمرين ساقي المولود مثل ركوب الدراجة وبخفة ولطف، وتذكري أن جسمه لا زال طرياَ. Advertisements الأسباب المرضية لحدوث الإمساك عند حديثي الولادة: انسداد القولون.

انسداد الأمعاء أو وجود التهاب فيها.

وجود تشوه تشريحي بفتحة الشرج. إصابة المولود بالبواسير.

ضيق الأمعاء الخلقي.

وجود ورم في الأمعاء الغليظة. متى يجب اللجوء للطبيب في حال إمساك حديث الولادة؟ في حال تأخر التبرز لأكثر من ثلاث مرات.

بكاء شديد عند التبرز وخروج جزء من المقعدة.

حدوث القيء مع الإمساك.

بطء نمو المولود. هل غذاء الأم له علاقة بإمساك المولود؟ يمكن أن يؤدي حدوث الإمساك عند الأم إلى انتقاله للمولود، وتساهم طبيعة تغذية الأم في وجود الإمساك عند المولود.

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