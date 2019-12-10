وصفات لطعام الأطفال بعمر السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تقلق الأم، وتحتار عندما ترى طفلها نحيل القوام، تخاصم النضارة ملامحه الصغيرة... وتشعر بالضيق إن وجدت ابنها يتناول المشهيات مثل الشيكولاتة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والعصائر الجاهزة المحلاة بالسكر دون الوجبات المغذية الصحية التي تعدها له بالبيت...هنا تضع لنا الدكتورة هنادي شحتة أستاذة التغذية؛ مجموعة من الوجبات المنزلية سهلة الصنع ومغذية جداً.

حبوب الإفطار منقوعة باللبن مع الفواكه:

المكونات:

نصف كوب من حبوب الإفطار

كوب من اللبن الرائب

ملعقتا طعام من التفاح المهروس

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات مع بعضها.

اتركي حبوب الإفطار تنقع في اللبن الرائب حتى تصبح طرية.

البازلاء المهروسة:

تحتوي البازلاء على كميات كبيرة من البروتين وعناصر الحديد والكالسيوم بجانب فيتامينات «أ» و«ج»، ويمكن تحضير تلك الوجبة السهلة عبر طهي البازلاء بالبخار مدة 15 دقيقة، ثم يتم وضع البازلاء بالخلاط، وتشغيله مع إضافة لبن الأم أو الماء حتى يتم الحصول على مهروس ذي قوام كريمي، وبعد ذلك يتم تصفية المهروس الناتج لضمان خلوه من القشور أو الكتل الصلبة كبيرة الحجم.

الموز المهروس:

يعد الموز طعاماً مثالياً للأطفال لما يحويه من بوتاسيوم وألياف، بجانب احتوائه على مضادات طبيعية للحموضة والانتفاخ، تجعله سهل الهضم، ويمكن تحضير تلك الوجبة عبر تقشير ثمرة موز صغيرة وهرسها باستخدام الشوكة جيداً، لكن يجب الانتباه إلى عدم الإكثار من تناول الرضع للموز؛ اتقاءً لحدوث إمساك.

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مهروس البطاطا الحلوة المخبوزة:

تشتهر البطاطا الحلوة بغناها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، لذا فإنها من الأطعمة الملائمة للرضع. ويمكن تحضير تلك الوجبة البسيطة عبر خبز البطاطا الحلوة بالفرن مدة 45 دقيقة بدرجة حرارة 180 - 200 درجة مئوية، ثم تقطيع الثمار إلى نصفين، وتفريغ محتواها الطري في الخلاط وتشغيله، مع إضافة ماء أو حليب الرضع للحصول على مهروس ذي قوام ملائم.

مهروس الجزر المسلوق:

إن الطعم الحلو والقوام الطري للجزر المسلوق؛ يجعله من أفضل الأطعمة الصلبة للرضع، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين «أ» ومضادات الأكسدة، ولتحضير تلك الوجبة يتم تقشير حبات الجزر –يفضل الحبات الرفيعة– وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة، ثم يتم سلقها في ماء يغلي مدة 25 دقيقة، وبعد ذلك تترك لتبرد ثم يتم وضعها في الخلاط؛ للحصول على مهروس ملائم.

مهروس الموز والأفوكادو:

إن الجمع بين الموز الغني بالبوتاسيوم وفيتامين «ج» مع الأفوكادو الغني بالدهون المفيدة والألياف يجعل من تلك الوجبة مثالية للرضع، ويتم تحضير ذلك المهروس ذي الطعم الحلو عبر وضع ثمرة موز مقشرة بالخلاط، مع إضافة محتوى ثمرة من الأفوكادو؛ للحصول على مهروس ذي قوام سائل قليلاً، وبعد ذلك يتم تصفية المهروس للتخلص من أي كتل، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون؛ لمنع تغير لون المهروس إلى الأسود.