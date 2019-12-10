4 تمارين لبطن مسطح وخصر ممشوق

تناول الطعام بطريقة عشوائية مع عدم ممارسة الرياضة، من أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن، وتعاني شريحة كبيرة من السيدات زيادة الوزن وترهلات في منطقة البطن والأرداف تحديداً؛ لأنها من أكثر المناطق التي تتكون فيها الدهون، ومن الصعب التخلص منها بالرجيم، وإليك عزيزتي تمارين البيلاتيس التي تساعدك على حرق دهون البطن بكل سهولة.



تمرين الساقين

الطريقة



اجلسي على ظهرك ثم اشبكي يديك خلف رأسك، قومي باللف للجهة اليسرى لترفعي رأسك ورقبتك وكتفك عن الأرض، وبنفس الوقت خذي شهيقاً ثم أديري جذعك وارفعي ركبتك اليمنى باتجاه صدرك، مددي ساقك اليسرى باتجاه الأرض من غير أن تلامسها.

اعكسي الاتجاهات من غير أن تخفضي رأسك وكتفيك، أحضري ركبتك اليسرى نحو صدرك، وبنفس الوقت لفي كتفك الأيمن باتجاه ركبتك اليسرى، ثمّ مدّد ساقك اليمنى.

كرري هذا التمرين 10 مرات



تمرين الرقبة



الطريقة



اجلسي مع تمديد ساقيك، مدي جذعك لتقويم عامودك الفقري، واشبكي يديك خلف رأسك، وحاولي شد رقبتك للأسفل مع المحافظة على استقامة الظهر، كما في الصورة لأطول فترة ممكنة، وعندما تشعرين أن ظهرك لا يستطيع البقاء بشكل مستقيم لفترة أطول عودي للوضع السابق بالتدريج حتى لا تؤذي ظهرك.



تمرين الظهر

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الطريقة



اجلسي على الأرض مع مد ساقيك، ثم ابدئي بالجلوس في وضع نصف الجالس على مقعد مع تقليص عضلات البطن، ثم قومي بعد ذلك برفع الساقين بزاوية 45 درجة، ومد اليدين بموازاتهما، ثم احتفظي بهذا الوضع قليلاً، ثم عودي إلى نقطة البداية تدريجياً.

كرري هذا التمرين 5 مرات متتالية.



تمرين الحوض والبطن والظهر



الطريقة



اجلسي بشكل مستقيم، وارجعي ظهرك قليلاً للوراء، ومدي يديك للخلف دون ثنيهما، ومدي ساقيك للأمام وارفعيهما بشكل مستقيم للأعلى بدرجة 45 وهما ملتصقتان ببعض، ثم قومي برسم دائرة في الهواء بواسطة ساقيكِ، ثم اعكسي الاتجاه وارسمي الدائرة في الاتجاه المعاكس.

كرري هذا التمرين 20 مرة في كل اتجاه.