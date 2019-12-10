6 أعشاب للتحكم في ضغط الدم المرتفع والسكري

يعد ارتفاع ضغط الدم والسكري من بين الأمراض الأكثر انتشارا واعتمادا على أسلوب الحياة، وما لم يتم التعامل مع كليهما بطريقة صحيحة، يمكن أن يؤديا إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل السكتات والنوبات القلبية والفشل الكلوي وضعف البصر وغيرها.

لذلك من المهم الحرص على أن يظل ضغط الدم والسكري في مستوى طبيعي، وبالرغم من أن ذلك عادة ما يحدث عن طريق تناول أدوية معينة يصفها الطبيب بصورة منتظمة، إلا أن بعض الأعشاب تساعد كثيرا في الحفاظ على معدلات طبيعية لضغط الدم والسكري.

وفيما يلي 6 أعشاب تساعد في التحكم بالسكري وضغط الدم، بحسب أطباء نقلت عنهم صحيفة "تايمز أوف إنديا" بالإنجليزية.

1- الريحان





يعمل الريحان على خفض ضغط الدم، بفضل مادة الأوجينول، التي تحارب ترسب المواد التي تضيق الأوعية الدموية.

وأسهل طريقة لتناول الريحان هي وضعه على الشاي العادي أو غليه وحده مع الماء وشربه.

2- الثوم





يزيد استهلاك الثوم في فصل الشتاء بصفة تلقائية، فهو لا يعطي للطعام نكهة رائعة فقط بل ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية.

ويتميز الثوم بالقدرة على خفض ضغط الدم المرتفع من خلال زيادة أكسيد النيتريك في الجسم، وهو ما يساعد في استرخاء وتمدد الأوعية الدموية ويسمح للدم بالتدفق بحرية.

3- القرفة



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تعتبر القرفة من التوابل شائعة الاستخدام في معظم المطابخ سواء في الحلويات أو الأطباق المالحة. وهي بالإضافة إلى الطهي، مفيدة جدا في خفض ضغط الدم.

4- الكركم





يساعد في التحكم بمعدلات السكري وإبقائها في معدلاتها الطبيعية. وتوصلت دراسة استمرت 9 شهور بمشاركة 240 شخصا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا كبسولات الكركم يوميا طول فترة الدراسة لم يصابوا بالسكري.

5- الحلبة







الحلبة مفيدة جدا لمرضى السكري للتحكم في مستويات السكر في الدم، وفي دراسة أجريت عام 2015، نشرت في المجلة الدولية لبحوث الفيتامينات والتغذية، توصل الباحثون إلى أن تناول 10 جرامات من الحلبة المنقوعة في الماء يوميا يساعد في التحكم بالسكري من النوع 2.

6- الزنجبيل







يستخدم الزنجبيل منذ عصور قديمة لما يقدمه من فوائد صحية لا حصر لها، فهو يساعد على تحسين الهضم وخفض السكر في الدم.

ولمستخلص الزنجبيل تأثير مضاد للارتفاع الزائد للسكر في الدم، كما يمكنه خفض مصل الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

وعادة ما يسبب السكري الارتجاع الحمضي، ويساعد الزنجبيل على تخفيف هذا الأثر المزعج بتهدئة الجهاز الهضمي بأكمله.