شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول الأرز دون زيادة فى وزنك.. لو عايز تبقى "سمباتيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النصيحة الأولى التي نسمعها دائماً أثناء محاولة إنقاص الوزن هي التوقف عن تناول الأرز، ولكن هل الأرزيسبب زيادة الوزن بالفعل، وهل توجد طريقة تجعلنا نتناول الأرز دون زيادة فى الوزن، هذا ما نتعرف عليه فى السطورالتالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تتناول الأرز دون زيادة فى وزنك

الأرز قليل الدسم وسهل الهضم ويحتوي على عدد من فيتامينات ب، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لانقاص الوزن ولا تريد التخلي عن تناول الأرز، فإليك بعض النصائح.

تناول الأرز مع نظام غذائي لإنقاص الوزن

قاعدة فقدان الوزن هي خلق عجز في السعرات الحرارية، مما يعني حرق مزيد من السعرات الحرارية أكثر مما تستهلكه، وبالتالي، فإن معظم أنظمة إنقاص الوزن تقيد استهلاك السعرات الحرارية الزائدة، على الرغم أن الأرز غني بالسعرات الحرارية، لكنك لست بحاجة إلى منعه من نظامك الغذائي، يمكنك تناوله ولكن بكميات قليلة.

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تناول وجبة من الأرز فى اليوم

تناول وجبة واحدة فقط من الأرز في اليوم، هذا سيساعدك على تقييد السعرات الحرارية، أيضًا لأن الأرز غني بالكربوهيدرات، يمكنك تخطي أشكالًا أخرى من الكربوهيدرات في الوجبة التي تتناول فيها وجبة من الأرز، فلا تتناول الخبز إذا تناولت الأرز.

اصنع الأرز مع الكثير من الخضار

تناول الأرز يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع عاجلاً، يمكن تجنب ذلك عن طريق إقران الأرز مع الخضروات، الغنية بالبروتين والألياف، مما سيساعدك على الحفاظ على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، يمكنك إضافة الفاصوليا والقرنبيط والدجاج لجعل الأرز صحى أكثر.

طريقة صحية لطهى الأرز

لا تقلى الأرز الخاص بك أو تخلطه مع الكريمة أو الزيوت غيرالصحية، حاول غلي الأرز فقط بالماء لتعبئة سعرات حرارية أقل، ارمي الماء الزائد أيضًا أثناء طبخ الأرز، هذا يساعد في التخلص من النشا الموجود به .