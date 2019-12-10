شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي فوائد ماء زمزم؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ذكر ماء الزمزم في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة وهو ماء مبارك؛ فهو مستحب للشرب عند الحجّاج بعد انتهائهم من الطواف في الكعبة، فعندما يصلّي الحاج ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم، يشرب منه، فماء زمزم توجد له مواصفات غير موجودة في مياه البحار والأنهار الموجودة في كل العالم.



ماء زمزم هو ماءٌ يخرج نقيٌّ وصافٍ، له طعم لذيذ يخلو من أيّ بكتيريا أو جراثيم أو ميكروبات؛ فالسرّ الموجود في هذا الماء لا أحد يعلم به سوى عالم الغيب وهو الله سبحانه وتعالى، فهو يعالج أمراضاً كثيرة ومتنوّعة، ورغم وجود العديد من الأملاح فيه لكن عند شربه يعطي مذاقاً حلواً فلا يشعر الإنسان بالأملاح الموجودة فيه.

يحتوي ماء زمزم على العديد من المعادن والأملاح الضروريّة في الحياة، مثل: الكبريت، والنحاس، والنشادر، والفوسفات، والكالسيوم، والبايكربونات، والكلورايد، والكاديوم، والسلينيوم، والزرنيخ، وغيره من المعادن المهمّة؛ فبئر ماء زمزم لا تنفد المياه فيه رغم الأعوام التي مضت والأعوام المقبلة علينا.

مواصفات ماء زمزم

- لا يتعفّن ولا توجد لديه أيّ قابلية للتعفن.

- لونه صافٍ ونقيّ لا يتغيّر، وليس له رائحة ومن الاستحالة أن يتغيّر طعمه.

- فيه مواد كيميائية مركّبة تقضي على الجراثيم والميكروبات والبكتيريا، وتمنع تكاثرها أو وجودها فيه.

- لا يتغيّر بالمؤثرات البيئية والجوية.

فوائد ماء زمزم

- يجب على المرأة الحامل شربه لأنّه مفيد جداً لها ولجنينها.

- يمدّ كل الجسم بالطاقة اللازمة له.

- يعادل الهيدروجين الموجود في جسم الإنسان.

- يدمّر الخلايا الخبيثة والسرطانية ويعيق حركتها ويمنع تكاثرها.

- يعمل على تخليص الجسم من الأحماض والفضلات الحمضية الزائدة.

- يزيل كلّ السموم الموجودة في جسم الإنسان ويخلّصه منها.

- يؤخّر ظهور علامات الشيخوخة.

- يعتبر من مضادّات الأكسدة القوية والفعّالة بشدة.

- يقوي جسم الإنسان ويزيد من مناعته.

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- يساعد على تسهيل عمليّة الهضم ويخلص الجهاز الهضمي من المشاكل والعسر الهضمي.

- يساعد الجسم على امتصاص وأخذ حاجته من المعادن والفيتامينات الغذائية.

- يساعد في تحفيز التمثيل الغذائي في الجسم وخاصّةً التمثيل في المعادن الأيونية.

- يعالج كلّ الأمراض والمشاكل الموجودة في قرنيات العيون.

- يمنع وجود القرحة في العيون خاصةً القرحة القرمزية.

- يمنع وجود أي ضعف في البص.

- يقلّل من الأمراض والمشاكل الموجودة في القلب.

- يحفز وينشط الدورة الدموية ويمنع حدوث أيّ أمراض فيها.

- يعالج الارتفاع في ضغط الدم.

- يمنع تكوّن الدهون في الجسم ويحدّ من البدانة والوزن الزائد.

- يعدّل مستويات السكر في الدم.

- يعالج مشكلة الصداع النصفي.

- يقلل من الأمراض المؤثرة على الكلى.

- يمنع تكون الحصى في الكلى والمثانة والحالب.

- يمنع حدوث الحمى وارتفاع الحرارة.

- يعالج الرّبو ومشاكل الجهاز التنفسي.

- يمنع هشاشة العظام عند كبار السن.

- يحدّ من وجود التهابات في المفاصل.

- ينظّم الدورة الشهرية عند المرأة.

- يمنع ظهور الحساسية في جسم الإنسان.

- يعالج القولون العصبي.

- يقلّل من الحموضة الموجودة في المعدة.

- طارد للغازات في المعدة، ويمنع حدوث الانتفاخ والإمساك.

- يقلّل من التهابات اللثة والأسنان.