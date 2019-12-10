شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أضرار وفوائد الشاي؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

عند الكثير من الناس هو المشروب المفضل، وله العديد من الألوان، ويتمّ تحضيره بطرق مختلفة، والشاي اسم صيني ونباته دائم الخضرة ويصنع من الأوراق وينتمي إلى فصيلة الكاميلية، ويعتبر من أكثر المشروبات استهلاكاً، ويتمّ إنتاج الشاي في عدّة بلدان، مثل: اليابان، والهند، والصين، وأندونيسيا، وموطنه الأصلي هو شرق آسيا، وتحتاج زراعة الشاي إلى تربة خفيفة وخصبة، ويحتاج إلى المطر الغزير والطقس الحار والهواء الرطب. هناك أنواع مشهورة من الشاي منها: الشاي الأخضر، والشاي الأسود، ويعدّ من أشهر المشروبات في العالم، ولا يتطلّب تحضير الشاي وقتاً طويلاً فهو يعدّ بدقيقتين، ونحصل على مشروب لذيذ ومنعش.



يتمّ تحضير الشاي في مختلف بلاد العالم، ويتمّ استهلاكه بكميّات كبيرة خلال السنة، يتوفّر الآن الشاي الأخضر والشاي الأسود بميدالياّت ليسهل تحضيره، وسعره مناسب، وهو متوفّر في كلّ بيت، ويتمّ تحضيره عن طريق غلي الماء، ثمّ نقوم بإضافة السكر وميدالية شاي، كما يمكن تحضير الشاي بنكهة النعنع أو الميرامية أو الهيل أو حتى القرفة.

فوائد الشاي هناك الكثير والعديد من فوائد الشاي وهي:

- يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على منع تجلّط الدم في الأوعية الدموية.

- يزيد من مناعة الجسم تجاه الأمراض، وبالتالي الوقاية من الإصابة بها.

- يقي من الإصابة بالتهابات المفاصل؛ حيث يقوم على عزل الإنزيمات التي تسبّب تلف المفاصل والتهابها.

- يقي المرأة من سرطان المبايض وغيره من الأمراض الخبيثة التي تصيب الرحم، وذلك عن طريق شرب ما مقداره فنجانين من الشاي في اليوم الواحد.

- ينشّط الإنزيم المسؤول عن الذاكرة وبالتالي الوقاية من الأمراض التي تصيب الذاكرة مثل الزهايمر.

- يحمي من تراكم الدهون والكولسترول الضار، وبالتالي يقي من مشكلة السمنة.

- يساعد الشاي الأخضر على تخفيف الوزن.

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- يحفّز الشاي الأخضر من فعالية الأوعية الدموية المقاومة للسرطان.

- يساعد الشاي على تنشيط جريان الدم في حالات تصلب الشرايين.

أضرار الشاي ومن الأضرار الناتجة عن شرب الشاي بكثرة:

- عند تناول الشاي بكثرة يؤدّي إلى تكوّن نوعيات معينة من حصوات الكلى.

- يقوم الكافيين الموجود بالشاي بتنشيط الخمائر الموجودة في الكبد.

- يساعد على فقدان الشهيّة والرغبة في تناول الطعام، خاصّة إذا تم شربه قبل الأكل مباشرة.

- يسبّب الإمساك والإسهال والغثيان والقيء.

- يساعد في تشكّل حموضة المعدة، وذلك لأثره القابض على شرايين المعدة ممّا يؤدّي إلى المغص.

- من الأضرار التي يسبّبها الشاي امتصاص الحديد والمعادن والزنك من الجسم، ويجب عدم شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة.

- يجب عدم شرب الشاي وهو ساخن؛ لأنه يؤدّي إلى ضرر في الغشاء المخاطي للمريء، وينتج عن ذلك نموّ الخلايا السرطانيّة.