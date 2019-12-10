طريقة فعالة في وقت قياسي لنقص الوزن!

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الكثير منا سواء الرجال أو السيدات يعاني من مشكلة السمنة ويبحثون دائما عن الطريقة الفعالة للتخلص من السمنة في وقت قياسي مع استمرار الأعمال الاعتيادية اليومية .



ولكن هناك الكثير من المواد الطبيعية التي يمكن أن نعتمد عليها بعيدا عن الرجيم القاسي والاعتياد علي عمل الرياضة للتخلص من الوزن الزائد خاصة في مناطق معينه مثل الأرداف ، الكرش التي يعاني منها من أصحاب الوزن الزائد وتمثل لهم مشكله قصوي .

ولكن اليوم اكتشفنا وصفة جديده والتي ستقضي علي هذه المشكلة بدون عمل رجيم قاسي وتتكون من أشياء بسيطه سوف تتناول ملعقة واحده قبل النوم منها وهذه الملعقة قادرة علي حرق الدهون في الأماكن الممتلئة مثل البطن والأرداف .

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المكونات :

ملعقتين كركم مبشور – ملعقتين ممن الزنجبيل المبشور – ملعقتين قشر الليمون – ملقتين من قشر البرتقال – ملقتين من القرفة المبشورة .

طريقة الاستعمال :

مزج جميع المكونات السابقة معا جيدا ووضعها في وعاء زجاجي وحفظها في الثلاجة وكل يوم قبل النوم اغلي كوب ماء ووضع ملعقه من الخليط في كوب الماء الساخن وقم بتغطيته واتركه 5 دقائق ثم قم بتصفيته ثم تناوله علي الفور وسوف تلاحظ الفرق .