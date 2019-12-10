شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كان «تويتر مصر» في 2019؟ تعرف على أبرز الأحداث والتغريدات والفنانين الأكثر تواجدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستعرض «تويتر» أهم الأحداث التي شهدتها المنصة، خلال هذا العام، عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها.

أكثر المشاهير الذين تمت الإشارة إليهم في مصر:

شهدت قائمة أكثر المشاهير الذين تمت الإشارة إليهم في مصر عدداً من التغيرات في التصنيف على مدار السنوات الثلاث الماضية. وشهد عام 2019 ظهور الممثلين صلاح عبدالله وأحمد صلاح في المراكز الأربعة الأولى، بينما ارتقى الممثل نبيل الحلفاوي إلى القمة، وانتقل الفنان الكوميدي محمد هنيدي إلى المركز الثالث.

2017

1. @MohammadChahine محمد شاهين- مغني مصري

2. @MohamedAbbas محمد عباس – مغني مصري

3. @Rana__Samaha رنا سماحة – مغنية وممثلة مصرية

4. @Mina_Atta_ مينا عطا – مغني مصري

2018

1. @OfficialHenedy محمد هنيدي – ممثل كوميدي مصري

2. @nabilelhalfawy نبيل الحلفاوي – ممثل مصري

3. @ElSherif يوسف الشريف – ممثل مصري

4. @Mohamed_Ramadan محمد رمضان – ممثل مصري

2019

1. @nabilelhalfawy نبيل الحلفاوي – ممثل مصري

2. @SalahAbdallah صلاح عبدالله – ممثل مصري

3. @OfficialHenedy محمد هنيدي – ممثل كوميدي مصري

4. @AhmedSalahhosny أحمد صلاح- ممثل مصري

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وشهد عام 2019 انضمام الفنانة الكبيرة نادية الجندي @NadiaAlGindi إلى المنصة، بينما كانت تغريدة الفنان محمد هنيدي (@OfficialHenedy) عن وفاة الفنان القدير عزت أبوعوف أحد أبرز تغريدات المشاهير تفاعلاً:

البقاء لله في المحترم الجميل عزت ابو عوف pic.twitter.com/RW3Gt1HItt — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 1, 2019

وواصل شهر رمضان تصدره على «تويتر» (#رمضان)، واجتاح هوس Game of Thrones البلاد، وتصدر وسم #GameofThrones أكثر التغريدات عن مسلسل تلفزيوني لعام 2019.

وكانت أكثر الرموز التعبيرية استخداماً على «تويتر» في مصر:

1. ???? (الوجه الضاحك بالدموع)

. ❤ (القلب الأسود)

3. ???? (القلب الأزرق)

أما لحظات «تويتر» فهي عبارة عن سلسلة من التغريدات التي يتم دمجها في واحدة ويمكن العثور عليها في صفحة استكشاف يتم تنسيق هذه اللحظات بواسطة فريق «تويتر» ومصمم خصيصاً لمختلف البلدان، بما في ذلك مصر، ولعل أبرز لحظات تحدي المشاهير في مصر #10YearsChallenge، وتغريدات من عدة شخصيات مثل الممثل والمطرب محمد عطية، والممثل إدوارد فؤاد، والمطربة اليمنية المصرية أروى، والممثلة منة فضالي، والممثل حسن الرداد.