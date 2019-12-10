شكرا لقرائتكم خبر عن حصريًا في مصر.. «خرائط جوجل» تضيف ميزة خاصة لسائقي الدراجات النارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت منصة «جوجل» عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تمت إضافتها لمحرك بحث Google، وإطلاق مساعد Google، وخرائط Google، وتحديثات أخرى لبرنامج المهارات الرقمية في العالم العربي «مهارات من Google».

وكشفت «جوجل» عن تقديم خاصية جديدة حصريا في مصر على خرائط جوجل تختص بالدراجات النارية لوصف الاتجاهات المناسبة من خلال شوارع صغيرة وطرق ضيقة غير مناسبة للسيارات العادية، بالإضافة إلى إمكانية تحديد أوقات للوصول اعتماداً على السرعة التي تسير بها الدراجة النارية، كما توفر الميزة الجديدة إمكانية التوجيه الصوتي باللغة العربية.

جاء ذلك خلال فعالية Google for MENA في أوبرا دبي، بحضور عمر بن سلطان العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي، وهي الأكبر التي تعقدها جوجل في المنطقة. وقالت أماندا بيشوب، مديرة المنتجات في خرائط Google، إن حوالي 4 ملايين موتوسيكل أو دراجة نارية متواجدة في مصر حاليا يمكنها الاستفادة من هذه الخاصية الجديدة والتي تساعد على معرفة اتجاهات السير والوقت المستغرق للوصول ورؤية طرق ومسارات محددة والتعرف على حركة المرور والوقت المستغرق للوصول عبر الطريق والحصول على دعم كامل أثناء الرحلة بما في ذلك إرشادات للتنقل بالتفصيل، و«حاولنا بناء واجهة استخدام بسيطة يمكن حفظها بسهولة كما أنه سيكون هناك توجيه للطرق من خلال الصوت باستخدام سماعات الأذن».

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وأضافت «أماندا»، لـ«المصري اليوم»، أن هذه الخاصية أصبحت متاحة لكافة المستخدمين المصريين، منذ صباح الثلاثاء، ويمكن أن يستخدمها سائقو التوكتوك أيضا.

وردا على سؤال حول سهولة استخدام تلك الخاصية وتوافر التليفونات الذكية والاتصال بالإنترنت ومعرفة السائقين باستخدام التطبيق، أشارت إلى أن «مصر ينتشر بها التليفونات الذكية بشكل كبير ومعظمها يعمل بنظام الأندرويد ومخصصة لعدم استهلاك حجم كبير من البيانات، كما يمكن تحديد الطريق في بداية الرحلة فقط ولا يستلزم البقاء متصلا بعد ذلك فيمكنه متابعة السير حتى لو لم يتوفر الإنترنت خلال الطريق».

وكشفت الشركة عن خاصية أمان جديدة على «خرائط Google» تهدف إلى تحذير المستخدمين عند الخروج عن المسار المقترح بأكثر من 500 متر، وذلك في حال استخدام إحدى وسائل النقل التشاركي وتتيح لهم أيضًا خيار مشاركة مسارهم مباشرةً مع الأصدقاء والعائلة وهي توفر خاصية البقاء بأمان لمساعدة المستخدم في الشعور بأمان أكثر على الطريق.

وأعلنت عن منحة بقيمة مليون دولار أمريكي لتعزيز المهارات الرقمية عبر «إنجاز»، المنظمة غير الحكومية المتخصصة في تدريب الشباب، في إطار دعم برامج تعزيز المهارات الرقمية باللغة العربية والوصول إلى أكثر من 100.000 شخص إضافي في العام 2020. واشارت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج مهارات من جوجل بلغ نحو ٥٠٠ ألف مستفيد نصفهم من النساء.