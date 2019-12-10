الكشف عن سبب عدم تحمل بعض أنواع الأطعمة وشعورك بالتقيؤ للمرة الأولى

يعاني البعض من عدم حبهم لأنواع من الأطعمة، وقد يصل الأمر إلى أن البعض تتزايد لديهم الرغبة في التقيؤ عند التعرض لتلك الأطعمة.

لم يعرف أحد لفترة طويلة سر ذلك التصرف، ولكن مركز "كليفلاند كلينك" الطبي المتخصص، كشف السر وراء ذلك التصرف.

وأوضحت الدراسة الحديثة أن السر وراء ذلك، هو حساسية قنوات المعدة المعوية من تلك الأنواع من الأطعمة.

ويعمل ذلك الأمر، هو أن الجسم صنف تلك الأطعمة على أنها تشكل خطرا على القنوات المعوية والهضمية، وبمجرد مشاهدة تلك الأطعمة، يفرز الجسم هرمونات إلى المخ، تحمل تعليمات بالنفور من ذلك النوع من الطعام بأي طريقة ممكنة حتى لو كانت عن طريق التقيؤ، والتي قد تتطور إلى الشعور بالصداع وحرقة المعدة إذا اضطررت لأكل تلك الأطعمة.

وتأتي أبرز الأطعمة التي تدخل في قائمة الأطعمة الحساسة على النحو التالي:

- منتجات الألبان (اللاكتوز)

- منتجات الغلوتين (القمح والشعير والشيلم)

- منتجات الكازين (بروتينات منتجات الحليب)

- البيض (بالأخص صفار البيض)

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- منتجات الصويا

- السمك والمحار

- الفول السوداني أو شجرة الجوز (البقان واللوز والجوز)

- الكبريتات (مركبات النبيذ الأحمر والبيرة)

- المضافات الغذائية، مثل الغلوتومات أحادية الصوديوم..

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