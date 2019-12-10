شكرا لقرائتكم خبر عن الأم هى التي تحدد العادات الغذائية لطفلها وتحميه من السمنة.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمنة الأطفال تشكل خطر كبيرعلى صحته، لاسيما أنهم يعشقون تناول الحلوى والشيبسي والمياة الغازية والشيكولاته طوال الوقت، ولكن الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، تؤكد إن الأمهات تقع عليهم مسئولية تحديد العادات الغذائية للأطفال.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن الأمهات هي التي تحدد العادات الغذائية للطفل فإذا أعتاد على تناول الحلوى والأكلات السريعة عندما يكبريكون قد أخذ على تناول هذا الطعام، فأنت التي تكبرين معدته وتجعلينه يعتاد على تناول الطعام الذي يزيد من وزنه ولا يحصل منه على فائدة.



كيف يمكن التغلب على سمنة الأطفال؟

وأشارت إلي إن الطفل لا يصلح معه أن تقول له إن هذا الطعام سعراته الحرارية عالية لا تأكله، ولا يصلح معه أن تقول له أنه من الواجب عليه أن يسير على ريجيم، مستحيل أن يسمع كلامك لأنه ليس مدركه تماماً، هو يدرك فقط أنه يشعر بالجوع ويريد أن يأكل.

وأكدت أنه لابد أن أعطي للطفل عشب ومنتج يكون آمن على صحته، فالمشكلة مع الأطفال عموما تتمثل في الشهية العالية ورغبتهم المستمرة في تناول الطعام السريع كالبطاطس المحمرة والبيتزا لذا على الأم أن تجعل طفلها يحب الطعام الذي تطهيه بنفسها، وإذا كان هذا الطعام صحي فبالتالي لا يزيد وزنه.



مميزات لعشب الأناسيليوم بيسليوم

وفي السياق نفسه لفتت إلي إن عشب الأناسيليوم بيسليوم وهو مرخص من قبل وزارة الصحة الاثنين يتناسبون مع الأطفال، لأن تلك المنتجات هي أعلى أنواع الألياف أو الفايبر، والتي نستطيع من خلالها قمع شهية الطفل، أيضا يتميز بأنه طعمه أقرب إلي طعم الأناناس، والذي يفيد الطفل في عملية الإخراج، فهومنظم جيد لحركة الأمعاء، وبالتالي يخسرالطفل وزنه دون وضعه تحت قيود .

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