شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نتجنب حدوث التسريب أو النزيف في جراحات السمنة؟ الدكتور كريم صبري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر ما يقلق مريض السمنة الذي ينوي إجراء جراحة للتخلص من الدهون الزائدة، هو حدوث ما يسمى التسريب والنزيف، والذي يشكل خطورة على حياته.

إلا إن الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقريرالتالي أهم النصائح لتجنب حدوث النزيف.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن مريض السمنة يتم تجهيزه بشكل دقيق للغاية مع تفادي تناول ادوية الكورتيزون واذا كان يتناول أدوية سيولة يتم ايقافها.

وأشارإلي إن هناك بعض التقنيات خاصة بالجراح لمنع التسريب والنزيف، منها تثبيت طبقة من الدهون على جدار المعدة مرة أخرى، بعد التدبيس وبالنسبة لفصل المعدة في التكميم نقوم بخياطة طبقة من الدهون على جدار المعدة، فستكون وفتها المعدة نفسها مدبسة جيدة ثم يتم تدبيسها مرة أخرى بالدهون على جدار المعدة.



كيف يتم تجنب حدوث النزيف والتسريب بعد جراحات السمنة؟

أعلن الدكتور كريم صبري إن هذه الطريقة يمارسها منذ أربعة سنوات، وأثبتت نجاحاً كبيراً، فهي تتميز بعمل إلتئام تام لجدارالمعدة، وتغذيها وتجعل نسبة حدوث التسريب والنزيف صفر، لأنه يتم خياطة طبقة أخرى فوق تدبيس المعدة، فهي بمثابة صمام الآمان للمعدة، أيضا نقوم بعمل تقنية طبقة الدهون مع عملية تحويل مسار المعدة، وبالتالي نمنع التسريب والنزيف.

وأكد الدكتور كريم صبري إلي إن النقطة الأهم هو إن من يفعل ذلك لابد أن يكون جراح محترف لإجراء تلك العملية كما انه يستطيع التصدي لأي مضاعفات قد تحدث بعد العملية حتى يصل بالمريض الي بر الامان.

يشار إلي إنه يوجد مركزمتكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عمارة صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .



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