الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

هناك العديد من العادات السيئة التي يكتسبها طفلك منك من دون أن تعلمي، فهناك العديد من التصرفات التي يقوم بها الأهل أمام أولادهم غير مدركين ما تأثيرها على شخصية طفلهم.



إكتشفي ما هي أبرز العادات السيئة التي يتعلمها الطفل من أهله:

- التذمّر: هل تتذمرين بشكل دائم ومتواصل أمام أطفالك؟ إحذري إذاً من هذه العادة التي قد تنتقل إلى طفلك بسهولة. فأنت المثال الأعلى له وسيكتسب منك مختلف العادات التي تقومين بها!

- الفوبيا والمخاوف: حاولي ألاّ تنقلي لأطفالك مخاوفك! لا تعبّري عنها أمامه كي لا يكتسبها هو أيضاً!

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- طريقة التعامل مع الغضب والتوتر: إن كنت تكبتين مشاعرك أو تعبّرين عنها بالصراخ عند الغضب، في كلتا الحالتين، قد يكتسب طفلك هذه العادت!

- التشاؤم: إحذري التشاؤم! فطفلك قد يكتسب منك هذه العادة. إن كنت تنظرين دائماً إلى المشاكل التي تحصل بطريقة سلبية قد يعتمد طفلك أيضاً هذه النظرة عندما يواجه المشاكل بنفسه.

- الخمول: هل كنت تعلمين أن الطفل قد يتعلّم منك الخمول؟ كوني إذاً قدوة له ولا تسمحي له أن يكون كسولاً.

- القلق الزائد: إن كنت تقلقين كثيراً حيال الأمور التي تقومين والقرارات التي تتّخذينها، فقد تنتقل هذه العادة إلى طفلك أيضاً. كلّما كنت قلقة حيال أبسط التفاصيل التي تخصّ طفلك، كلّما زرعت في نفسه أيضاً هذا القلق والتوتر.