الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

العديد من الأخطاء الفادحة يقترفها الأهالي الجدد بحق المولود الجديد من دون أن يدركوا ذلك.



إكتشف ما هي أبرز الأخطاء الشائعة التي يقترفها معظم الأهل الجدد مع أطفالهم:

- القلق الزائد والخوف المفرط على الطفل الرضيع: من الطبيعي أن يقلق الأهل على صحة المولود الجديد في حال كان يعاني من الحمى، التقيؤ أو غيرها من الأعراض غير الطبيعية. لكن لا يجب على الأهل الجدد أن يخافوا من كثرة بكاء طفلهم مثلاً أو كثرة تناوله للطعام أو غيرها من الأمور البسيطة التي لا تستدعي للقلق.

- حرارة الطفل: إن تخطّت حرارة طفلك الـ37.7 درجة، فعليك أن تستشيري الطبيب من دون تردّد!

Advertisements

- إهمال نظافة أسنان الطفل: هل كنت تعلمين أن يجب أن تهتمّي بنظافة أسنان طفلك ما إن يظهر سنّه الأوّل؟ يمكنك إستخدام فوطة لتنظيف أسنانه كي لا تتراكم بقايا الطعام في فمه وتسبّب التسوس.

- عدم إدراك الفرق بين البصق والتقيؤ: غالباً ما يجد الأهالي الجدد صعوبة في التفرقة ما بين بصق الطفل للطعام والتقيؤ!

- الشجار والخلافات أمام الطفل: هل كنت تعلمين أن الخلافات أمام الطفل الرضيع قد تؤثّر سلباً عليه وتشعره بالخوف حتى ولو كان يبلغ من العمر 3 أشهر فقط؟ تجنّبي إذاً الخلاف مع الزوج أمام مولودكما الجديد!

- إهمال الحياة الزوجية: يصبّ معظم الأهالي كلّ إهتمامهم على المولود الجديد ويهملون حياتهم الزوجية والعاطفية. إن إهمال هذا الجزء المهمّ من الحياة العائلية قد يؤدّي الى تفاقم المشاكل بين الزوجين.