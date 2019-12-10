شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب وأعراض زيادة كهرباء المخ؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

زيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ كغيرها من الحالات المرضية التي قد تصيب الإنسان، لها عدة مسبّبات.



ومن هذه المسببات :

- قد يكون سبب الإصابة بها وراثياً؛ بحيث إنّ المرض ينتقل من الآباء إلى الأبناء عن طريق الجينات.

- اكتساب الجسم شحنات كهربائية أكثر من الحد المسموح بشكل كبير؛ كالتعرض للكهرباء من إحدى أعمدة الضغط العالي.

- حدوث أورام في الدماغ، وذلك لأن الدماغ سيرسل الكثير من الإشارات الكهربائية حول هذا الورم وبالتالي

حدوث خلل في نقل الأوامر إلى باقي أعضاء الجسم.

- الشعور بالخوف بشكل كبير، أو التعرّض لصدمةٍ نفسيّة كبيرة.

أعراض زيادة كهرباء المخ

- يعاني المريض من حدوث تشنّجات ورعشة بشكلٍ كبير؛ بحيث لا يستطيع السيطرة على جسمه.

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- الإحساس بتشنج في الحنجرة وخاصةً في الليل.

- حدوث اضطرابات في الكلام مثل التأتأة، والرأرأة، والتأخر في الكلام، وصعوبات في النطق.

- الإحساس بوجود صعوبات في التنفس خلال أوقات الليل.

- الإحساس بألم في أعضاء الجسم المختلفة، كما يشعر المريض بخدران وتنميل في جميع أعضاء جسمه.

- يعاني المريض من الصداع والدوخة بشكل مستمر.

- يعاني المريض من حدوث اضطرابات في الرؤية لديه.

- يعاني المريض من حدوث الهلوسات السمعية والبصرية لديه.

- يصبح نوم المريض مضطرباً، كما يعاني من الأرق والقلق المستمرين.

- ينعدم التركيز لدى المريض.

- يصاب المريض بحالة من الاكتئاب والإحباط.

- يصبح النشاط الحركي لدى المريض كبيراً؛ إذ يصاب بفرط النشاط الحركي.

- الإصابة بالغثيان والقيء بشكلٍ مستمر.

- حدوث اضطرابات ونقص في السمع لدى المريض.

- يعاني المريض من مشكلة السلس البولي.

- يصاب المريض بحالة من الهيجان.

- تصبح درجة حرارة جسم المريض مضطربة.

- يتصرّف المريض بتصرّفاتٍ عنيفة وغير طبيعية؛ إذ تصبح جميع سلوكاته وتصرفاته مضطربة.