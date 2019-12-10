شكرا لقرائتكم خبر عن بدون تكلفة.. من مطبخك حضري هذا القناع والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 لا داعي لاستخدام مادة البوتوكس لعلاج بشرتك من الترهلات وعلامات التقدم في العمر.. إليك هذه الوصفة الطبيعية سهلة التحضير والتي تكافع الشيخوخة وترطب بشرتك.

لا تنفقي المال على البوتوكس واستخدمي هذه الوصفة الطبيعية تحتاجين إلى: 200غ من السبانخ الذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة لاحتوائه على مادة مضادة للأكسدة. 200غ من الملفوف الأخضر الغني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، والكلسيوم وهو مفيد لنعومة الجلد والبشرة . Advertisements ربع كوب زيت الزيتون الذي يمتاز بأنه يصل إلى أعماق الجلد ويشكل درعا دائماً للحفاظ على رطوبة البشرة. ربع كوب كريمة حامضة كونها غنية بالأحماض الدهنية ولها خصائص تنعّم وتغذي وترطب البشرة. انقعي السبانخ والملفوف في ماء مغلي لبضع دقائق ثم ضعيها في الخلاط. أضيفي باقي المكونات إليها واخلطي الجميع حتى تحصلي على مزيج متجانس. نظفي الوجه جيدا ثم ضعي المزيج على كامل الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر أولاً ثم الماء البارد. كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع .

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