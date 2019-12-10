أغرب الحِميات الغذائية بحسب بُلدان العالم.. ستصدمكِ! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كثيرة هي الحميات الغذائية التي تظهر لبعض الوقت ثم تواصل أو تختفي، وهي الحميات التي تعرف بالحميات العابرة، لكونها صحيّة أو تواكب اتجاهًا غذائيًا سائدًا في فترة معينة. وبينما نحن منشغلون طوال الوقت بتجربة كل استراتيجيات الحميات، فلكِ أن تكتشفي سيدتي أغرب الحميات العابرة التي تتبعها الشعوب حول العالم:

اليابان (حمية النفس الطويل)

تعتبر اليابان هي الدولة الوحيدة ربما التي تبتدع الحميات العابرة بشكل أسرع من الولايات المتحدة، ومن أبرز هذه الحميات هناك الآن تلك الحمية التي تعرف بحمية النفس الطويل، التي بدأها ريوسوكي ميكي، وتنطوي على القيام بتمارين تنفس عميق بشكل إجباري كل يوم لتخفيف ألم الظهر. وقد لاحظ ميكي هو بنفسه أن تلك الحمية ساعدته على إنقاص 12 كغم من وزنه.

الصين (حمية الإحداق في الشمس)

وهي حمية عابرة وغريبة من نوعها أيضًا، أساسها هو تفويت إحدى الوجبات للنظر بشكل مباشر في قرص الشمس لمدة تصل إلى حوالي 44 دقيقة في اليوم، وهي الطريقة التي يفترض أنها تساعد على كبح الشهية، تحسين جودة النوم والعمل كما يقال على تحسين الرؤية في الوقت نفسه، وذلك من منطلق أن الذين يتبعون الحمية يمتصون طاقة الشمس ويغذّون بها الجسم.

أمريكا اللاتينية (حمية الرجل الذئبي)

وهي الحمية التي تعرف أيضًا بـ "حمية القمر"، وتنصح الناس بتناول الطعام وفقًا لمراحل القمر، ويقال إن نجمات مثل مادونا وديمي مور يحرصن على إتباع تلك الحمية، القائمة برمتها على مبدأ الجاذبية. والفكرة من ورائها هي الاستفادة من قوة سحب الجاذبية التي يتمتع بها القمر تجاه الماء الموجود في أجسامنا بغية إزالة السموم وخسارة الوزن في الأخير.

إنجلترا (حمية الألوان)

Advertisements

وهي حمية عبارة عن لعبة يحاكي المشاركون فيها القتال العسكري، باستخدام بنادق هواء لإطلاق كبسولات من الطلاء على بعضهم وهم يركضون بأحد الملاعب، ومن ثم حرق من 800 لـ 1000 سعر حراري في الساعة.

المكسيك (حمية لصق اللسان)

وهي الحمية التي اخترعها نيكولاس شوغاي، وتنطوي على خياطة قطعة من شبكة طبية باللسان، حيث تبقي عليه لمدة 6 أسابيع كي تجعل الشخص يشعر بالألم الشديد عند تناوله أي أطعمة صلبة، وبالتالي يعتمد الشخص على نظام غذائي خاص بالسوائل لا يمده بأكثر من 800 سعر حراري في اليوم، وبعد إزالتها، يميل الشخص لتذكّر هذا الألم، ومن ثم يركز أكثر بشأن ما يتناوله.

فرنسا (حمية السّرّ الصغير)

وهي الحمية التي تنطوي على قيام السيدات بارتداء شريط حول الخصر وأسفل الملابس، حين يخرجن لتناول وجبة العشاء مثلاً، حيث يعتمدن على هذا الشريط عند الأكل كمؤشّر أو إنذار إنْ تجاوزن الحدّ المسموح به.

إسبانيا (حمية الساندويتشات)

وهي الحمية التي تميل فيها السيدات لاستبدال إحدى الوجبات في اليوم بساندويتش واحد، وهي الحيلة التي تساعدهن فعليًا في إنقاص الوزن.

أستراليا (حمية الكنغر)

الذين يتّبعون هذه الحمية يتناولون لحم حيوان الكنغر الشهير هناك، ويطلق على هؤلاء اسم "كنغتاريان"، لاسيما وأن لحم الكنغر منتشر ومتوافر في كل متاجر البقالة كما شرائح اللحم، البرغر والكفتة، والناس يفضلونها لكون الكنغر سهل التربية والذبح، ولكون لحمه غني بالبروتين ومنخفض السعرات الحرارية.