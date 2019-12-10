خمسة تدابير بسيطة لمواجهة الأنفلونزا خلال فصل الشتاء

اعتبر الإصابة بالأنفلونزا من الأشياء المزعجة خلال فصل الشتاء، ويتعين على المريض بالأنفلونزا أن يعطي جسمه قدرا كبيرا من الراحة والاسترخاء لتسريع عملية الشفاء، وذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض التدابير البسيطة التي تساعد على الشفاء بأسرع وقت ممكن:

1 شرب الكثير من الماء

نصحت المجلة الألمانية بشرب الكثير من الماء لمقاومة الجفاف، لاسيما إذا عانى المصاب من الحمى والتعرق الشديد، ويمكن استبدال الماء بالشاي الأخضر فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، فضلا عن أن إضافة القليل من العسل إليه تعمل على تهدئة السعال والتهاب الحلق.

أقرأ أيضًا:

2 حساء الدجاج

يعتبر حساء الدجاج من الأطعمة الجيدة في حال الإصابة بالأنفلونزا؛ حيث يحتوي على كل ما يحتاجه الجسم في مثل هذه المواقف، وتساعد شوربة الخضار المالحة بعض الشيء على تعويض الجسم عما يفقده من الصوديوم وتقي من الجفاف، بينما توفر قطع الدجاج البروتين، وقد وجد أن حساء الدجاج يعزز من تكوين كريات الدم البيضاء، والتي تساهم في مكافحة الفيروسات والعدوى.

3 الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من المشروبات المثالية لمواجهة الأنفلونزا بسبب تأثيره المضاد للالتهابات والمضاد للجراثيم.

Advertisements

4 لحم البقر

يعد لحم البقر من الأطعمة الغنية بمادة الزنك، التي تعزز من نظام المناعة لمواجهة العدوى، فضلا عن أنه يوفر للجسم حاجته من البروتينات وفيتامين (ب).

5 الفواكه والخضروات

عند الإصابة بالأنفلونزا لابد للجسم من الحصول على ما يكفيه من المواد المضادة للأكسدة، والتي تلعب دورا مهما في تقوية جهاز المناعة.

قد يهمك ايضاً:

خبراء جامعة "روتشستر" الأميركية يبتكرون لاصقة مضادة لمرض الإنفلونزا

علماء يؤكدون أن زراعة خلايا الرئة تصلح ما أفسدته الإنفلونزا الشديدة من ضرر