شكرا لقرائتكم خبر عن سايبركوندريا.. حينما يحولك هوس البحث عن صحتك على الإنترنت لمريض نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا نستخدم شبكة الإنترنت للبحث عن أعراض الأمراض، قد يتحول الأمرعند بعض الناس إلي هوس أو حالة مبالغ فيها من وجود ألم بسيط فى الحلق إلى وخز بالعين أوالعضلات، لكن عند بعض الناس قد يتحول الأمر إلى هوس أو حالة مبالغ فيها من البحث عن الأعراض الصحية على جوجل والقلق بدون داعٍ من أى مرض يتم البحث عنه.

ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن مرض "سايبر كوندريا" ووفقاً لموقع "The sun" فهو حالة نفسية ترتبط بالتطور التكنولوجى، حيث يصاب الشخص بالقلق الشديد حول صحته بعد البحث المفرط عن تشخيص محتمل لمرض.



السايبركوندريا

وقد أطلق عليها اسم "cyberchondria" –، حيث ترتبط بتصفح الإنترنت باستمرار لتشخيص مشاكل صحية حقيقية أو متخيلة ذاتياً.

وتظهرالدراسات تظهر أن الأشخاص الذين لا يهتمون عادة بصحتهم يمكنهم رؤية مخاوفهم تتصاعد بعد إجراء بحث أولي على الويب.

والمصابون بهذا الاضطراب النفسى هم أشخاص يستخدمون الإنترنت لتحديد ما إذا كانوا يعانون من مرض أم لا.



السايبركوندريا

اعراض السايبر كوندريا

هناك عدد من الأعراض للسايبر كوندريا وتشمل هذه الأعراض.

الإفراط فى البحث لفترة زمنية طويلة جدًا عن أى مرض.صعوبة في التحكم أو إيقاف أو منع البحث عن هذا المرض.الحزن: تسبب هذه الحالة الكثير من الضيق أو القلق أو الخوف.الضعف العام، وتشعر أن له تأثير على حياتك اليومية.

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ويعتمد العلاج لهذه الحالة على العلاج السلوكي المعرفي (CBT) عبر الإنترنت.

والقلق المستمر حول الصحة هو حالة نفسية تصيب الكثيرون والسايبركوندريا هو أحد أشكالها، ومن علامات مرض القلق حول الصحة:

-فحص جسمك بشكل متكرر بحثًا عن علامات المرض، مثل الكتل أو الوخز أو الألم.

-القلق من أن طبيبك أو الفحوصات الطبية قد فاتتك.

-النظربقلق إلى المعلومات الصحية على الإنترنت أو في وسائل الإعلام.

-تجنب أي شيء يتعلق بمرض خطير، مثل البرامج التلفزيونية الطبية.

-تتصرف كما لو كنت مريضا (على سبيل المثال ، تجنب الأنشطة البدنية).

-يمكن أن يسبب القلق نفسه أعراضًا مثل الصداع أو سرعة ضربات القلب.