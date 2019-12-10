الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الغاز او الفرن يعد وسيلتك الوحيدة في طهي الطعام وتحضيره إلي أسرتك ومع الإستعمال وكثرة الطهي تتصاعد الأدخنة والدهون والشحوم آثناء عملية الطهي لتتراكم علي الفرن فتتسبب في إتساخه وتلك الدهون المتراكمة عليه تصبح مع الوقت صعبة التنظيف وتحتاجين لتنظيفه إلى الكثير من الوقت والمجهود المضني حتي تصلي إلى درجة النظافة التي ترغبي فيها..



ذلك الوقت والمجهود الذي تبذلينه آثناء تنظيفك لفرنك يجعلك تتوسلين بكل الوسائل لكي تحافظين عليه من الإتساخات وتسلكين كل الطرق كي تبعدي الدهون والشحوم من التراكم عليه من جديد مسببة إتساخه حتى لا تتكرر مأساتك من جديد ومعاناتك آثناء تنظيفه وحتى لا يضيع تعبك ومجهودك الذي بذلتيه في تنظيفه سابقا هباءً..

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مخاطر وضع ورق الفويل علي سطح الغاز

ومن وسائل المحافظة على نظافة فرنك هو وضع الورق الفويل على أسطح وعيون الغاز كي تبعدي عنه الدهون بحيث يصبح كحائط صد للدهون والشحوم التي تتطاير لتلتصق عليه آثناء عملية الطهي ولكن تلك الطريقة خطر جداً إذ يمكن وضع القصدير عليه و على وعيونه في إندلاع حريق هائل بمطبخك . فأنه مع الوقت تتراكم الدهون على ورق القصدير وتتناثر أجزاؤه داخل عيون الغاز ومع تشغيل الغاز يؤدي ذلك إلى إندلاع حريق بمطبخك لا قدر الله