صحة ورشاقة

حيلة ضرورية لكل من يعاني من رائحة التبغ السيئة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قولوا وداعًا لرائحة التبغ العالقة في القماش بفضل حيلة جدتي هذه التي تقتصر على الماء الساخن والبيكربونات.

 

هل سئمتم من رائحة التبغ التي تتغلغل في كنباتكم وستائركم ووسائدكم بعد كل سهرة مع الاصدقاء؟

 

انسوا المنتجات الكيميائية والتي تباع في المتاجر بأسعار عالية. استخدموا حيلة لا تخطئ تستخدمها امرأة زوجها يدخّن كموقد على الحطب.

 

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الطريقة على مرحلتين:

 

1 أمزجوا 3 أكواب من الماء الساخن مع مقدار ملعقة صغيرة من البيكربونات وعصير ربع ليمونة حامضة.

 

2 ضعوا المزيج في بخاخ وبخوه على القماش الذي تشرّب رائحة التبغ.

 

النتيجة: في غضون بضع دقائق، تختفي الروائح ويعود القماش جديدًا من دون الحاجة إلى إرساله إلى المصبغة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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