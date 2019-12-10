حيله ذكيه جداً لأخفاء شعر الحواجب الزائد!

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الكثير من الفتيات أصبحن يحببن الحصول على الحواجب السميكة والكثيفة المظهر الذي يعد موضة هذا العصر ولكن هذا يتطلب الكثير من الوقت للحصول عليها بهذا المظهر وأيضا سيحتاج الى التقليل من إزالة الشعر الزائد لفتره من الزمن حتى يتم ضبط شكل وحجم الحواجب وكثافتها فيما بعد ولكن مظهر الشعر الزائد غير محبب لدى الكثيرات ولايفضلن تركه هكذا واليوم سنعرض على حضراتكم طريقه بسيطه بخلاف التشقير الذي قد يسبب الحساسية لدى البعض لأخفاء الشعر الزائد.



أولا قومي بتسريح شعر الحواجب بالكامل بواسطة فرشه مسكره قديمة أو فرشاة أسنان قديمة المتواجد لديكي المهم ان يتم تهذيبه معا كما بالصوره , بعد ذلك باستخدام قلم كونسيلر ذو درجه جيده قومي بالمشى بواسطة قلم الكونسيلر على الشعر الزائد بالحواجب بعدها باستخدام البودره قومي بوضع القليل من البودره بواسطة اسفنجه صغيره على الشعر الزائد ويفضل ان تكون درجه اغمق من بشرتك حتى لاتكون ملاحظه , وفي النهاية قومى باستخدام فرشاة ايشادو صغيره بوضع القليل من اللون البني سواء من الوان الايشادو او الوان التحديد على الحواجب نفسها لتبدو أغمق وفي نفس الوقت لا يلاحظ منها الشعر الزائد .