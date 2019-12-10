شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تعد البكتريا التي تسبب حب الشباب هي كائنات دقيقة مزعجة تنمو في مناطق معينة في بشرتك، مما يجعل البشرة مكان لنمو حب الشباب .



عادة ما تكون المسام المفتوحة والبشرة الدهنية أكثر علاضة لظهور حب الشباب و البثور السوداء، فالمسام تصبح مسدودة مع زيادة تصلب الزهم والزهم هو "غدد بالغة الصغر في بشرة الإنسان تكثر بخاصة في فروة الرأس والجبين والذقن وتفرز مادة تدعى الزهم" ، و يطلق علي إنسداد المسام ” كوميدونيس ” .

حيث يتأكسد المصل في الدم عند الخروج في الهواء ، مما يؤدي إلى ظهور البثور .

نحن هنا نعرض طرق لعلاج حب الشباب من المنزل .

تخفيف نسبة الزهم في البشرة :

عند ما تأكل زيت عباد الشمس في السلطات أو المخبوزات يساعد على تلين البشرة مما يجعلها أكثر لزوجة ويجعلها أقل عرضة لإنسداد المسام الداخلية . و يمكنك أيضاً إستعمال الغسول المنزلي للبشرة والذي يتكون من زيت اللوز ، و المشمش وزيت عباد الشمس و العسل لتخفيف إنسداد المسام .

التخلص من الجلد الميت والملوثات التي تسد المسام :

يمكنك بإستخدام المكونات الطبيعية مثل الفراولة والطماطم ، حيث أنها مصادر طبيعية لحمض الساليسيليك . يساعد حمض الساليسيليك علي منع تكوين البكتريا المسببة لحب الشباب ، مما يجعله عنصر اساسي في المستحضرات الخاصة بحب الشباب . وبإستخدام الأقنعة المنزلية التي تحتوي على هذه المكونات يمكنك التخلص من الخلايا الميتة حتى لا تصبح عالقة في المسام .

العناصر المضادة لبكتريا حب الشباب :

يحتوي كل من زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت إكليل الجبل وزيت النيم علي عناصر طبيعية مضادة للجراثيم والبكتريا . وخصوصاً زيت شجرة الشاي. كما تم إستخدام العسل منذ فترات طويلة كمضاد للجراثيم . العسل يحتوي علي مركبات نشطة ولها خصائص عالية مضادة للجراثيم و أيضاً يعمل علي ترطيب البشرة .

و أيضاً يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم و الذي يعد من مثبطات البكتريا. والزبادي يحتوي علي البكتريا التي تقاوم ميكروبات حب الشباب . ومن المعروف أن التوابل و بما فيها الريحان و البقدونس و الكركم أيضاً تقاوم البكتريا المسببة لحب الشباب ويمكن إضافتهم إلي الأقنعة المنزلية .

العناصر التي تعمل على تهدئة البشرة :

يمكنك إستخدام المكونات الطبية مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر لتخفيف الإلتهاب والإحمرار المرتبط بظهور حب الشباب. ويمنك إستخدام الصبار أو دقيق الشوفان لوقف الحكة و الإحمرار .

وهناك عنصر ممتاز أخر لحب الشباب وهو زيت النيم . النيم هو مضاد للجراثيم و يمنع الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية و الإكزيما و تهدئة الجلد ومنع ظهور حب الشباب .

الوقاية من الندبات الناتجة عن حب الشباب :

هناك العديد من الزيوت التي لها خصائص إلتئام الخلايا وتجديد خلايا البشرة ، مثل زيت الورد و زيت بذور الجزر فهم لهم العديد من الخصائص التي يمكن أن تدخل في الخلطات الطبيعية لعلاج حب الشباب .

قناع لتنظيف و تقشير حب الشباب :

المكونات :

1 معلقة صغيرة من زيت بذور العنب ، ( و لا تتقلق إذا كنت تعاني من بشرة دهنية لأنها تمتصه بسرعة و لا تترك أي أثر دهني .

1/2 معلقة صغيرة من عصير الليمون

1/4 معلقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 معلقة كبيرة من العسل العضوي

1 معلقة طعام من السكر البني

4 قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت النيم فكلاهما مضادات للجراثيم .

الخطوات :

خلط المكونات جيداً معاً وتدليك البشرة بالخليط يومياً بطريقة دائرية وغسلها فهو يعمل علي ترطيب البشرة ومضاد للجراثيم و يساعد في التخلص من الخلايا الميتة و الرؤس السوداء .

قناع اللبن الرائب والعسل :

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المكونات :

1 معلقة كبيرة من العسل

واحد قطرة من عصير الليمون

1/2 معلقة من خل التفاح

1/2 معلقة من مسحوق الكركم .

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي .

الخطوات :

خلط المكونات معاً و ضعهم علي الجلد بلطف ثم غسل البشرة . فهذا مطهر ممتاز و خصوصاً بالنسبة للبشرة الحساسة .

قناع تقشير حب الشباب :

المكونات :

1/4 كوب من الفراولة المهروسة أو عصير الطماطم .

1/4 كوب من الموز المهروس أو الأفوكادو

القليل من صودا الخبز أو مسحوق الكركم أو الإسبرين المطحون .

1/4 كوب من دقيق الأرز ، مسحوق الطين الأخضر .

بضع قطرات من الزيوت الأساسية مثل اللافندر أو النيم

الخطوات :

هرس كل المكونات معاً حتي يصبح الخليط ناعم و يشكل طبقة سميكة ، ثم تركه علي البشرة لمدة 10-20دقيقة و كشط القناع بلطف حتي تتخلص من بكتريا حب الشباب .

قناع ترطيب :

المكونات :

1/4 كوب من بذور العنب أو زيت الجوجوبا .

2 قطرة من زيت الافندر

2 قطرة من زيت شجرة الشاي .

الخطوات :

مزج الزيوت معاً ثم تطبيقهم علي المناطق المتضررة ، ويمكنك أيضاً عمل محلول ترطيب مع إضافة 3/4 أوقية من شمع العسل .

1 كوب من الماء

1/4 كوب من زيت جوز الهند

لعمل القناع قم بخلط المكونات معاً وتطبيقهم علي البشرة .

لعمل المحلول قم بإذابة زيت بذور العنب و زيت جوز الهند و شمع العسل معاً في غلاية مزدوجة و تحريك الخليط جيداً ثم رفعه من علي الحرارة و إصابة عصير الصبار.

مصل للتخلص من الندبات :

المكونات :

3 ملاعق من زيت الجوجوبا .

1 معلقة من ثمرة زيت الورد

6 قطرات من زيت بذور الجرز .

خلط المكونات معاً و تطبيقهم علي البشرة يومياً . هذا المصل يساعد في علاج أثار الندبات كما يمكنك تخزينه في زجاجة بعيداً عن أشعة الشمس .