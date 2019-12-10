شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات تدمّر كليتك وأنت لا تدري! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

عادات غير صحية نقدمها لك في هذا الموضوع قد تسبب امراض كبيرة جدا في الكلية وهي :



عدم شرب ما يكفي من المياه :

وظيفة الكلى الأكثر أهمية هو تصفية الدم والتخلص من السموم والنفايات. عندما لا تشرب الماء بكميات كافية خلال النهار ، فإن السموم و النفايات تبدأ في التراكم ويمكن أن تسبب أضرارا بالغة في الجسم .

2. اضافة الكثير من الملح في النظام الغذائي :

جسمك يحتاج الة الصوديوم أو الملح للعمل بشكل صحيح , ولكن معظم الناس يستهلكون الكثير من الملح الذي قد يرفع ضغط الدم ويضع الكثير من الضغط على الكلى . كقاعدة جيدة من التجربة، يجب أن لا يزيد احتواء الطعام عن 5 غرامات من الملح يوميا .

3. تأخير كثيرا نداء الطبيعة :

تجاهل الكثير منا الرغبة للذهاب الى دورة المياة لأنهم مشغولون جدا أو تجنب الحمامات العامة . الاحتفاظ بالبول على أساس منتظم يزيد من ضغط البول ويمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، وحصى الكلى، وسلس البول . يجب الاستماع إلى جسمك عندما تدعوه الطبيعة .

4. تناول الكثير من المواد السكرية :

تظهر الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يستهلكون 2 أو أكثر من المشروبات السكرية يوميا هم أكثر عرضة لظهور للبروتين في البول. وجود البروتين في البول هو علامة مبكرة على ان الكليتين لا يقومون بعملهم كما يجب .

5. نقص الفيتامينات والمعادن :

تناول الطعام النظيف ، والطعام في النظام الغذائي المكون من الخضار والفواكه الطازجة المهمة لصحتك العامة ووظائف الكلى الجيدة . يمكن أن النقص الكثير من فيتامين B6 والمغنيسيوم يزيد من مخاطر حصى الكلى أو الفشل الكلوي ، لان لهم أهمية فائقة للحد من مخاطر حصى الكلى . حوالي 70 إلى 80 في المئة من الأميركيين لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم ، لذلك قد تكون هناك خطر للاصابة بامراض الكلى أذا كنت تعاني من نقص المغنيسيوم .

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6. استهلاك الكثير من البروتين الحيواني :

الإفراط في الاستهلاك من البروتين، وخصوصا اللحوم الحمراء، يزيد العبء على الكلى في التمثيل الغذائي . لذلك تناول المزيد من البروتين في النظام الغذائي يزيد الجهد على الكلى للعمل بجدية أكبر ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى أو خلل مع مرور الوقت .

7. الحرمان من النوم :

لقد سمعنا جميعا كم من المهم الحصول على النوم في الليل جيدا . ويرتبط الحرمان من النوم المزمن بكثير من الأمراض وأمراض الكلى , أثناء الليل أنسجة الكلى تقوم بإصلاح خلايا الجسم التالفة ، حتى تعطي للجسم الوقت للشفاء وإصلاح نفسه.

8. الإعتياد على تناول القهوة :

مثل الملح , فإن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم ويضع ضغطا إضافيا على الكليتين . مع مرور الوقت الاستهلاك المفرط للقهوة يمكن أن يسبب الضرر للكلى .

9. اساءة استخدام مسكنات الألم :

الكثير من الناس يتناولون المسكنات لآلام الصغيرة في حين أن هناك العديد من الحلول الطبيعية والعلاجات الآمنة المتاحة . الاستخدام المفرط أو تعاطي مسكن للألم يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في الكبد والكلى .

10. شرب الكثير من الكحول :

الكحول في الواقع هو السم القانوني الذي يضع الكثير من الضغط على الكلى والكبد.

للبقاء في صحة جيدة وتجنب مشاكل الكلى فمن المهم أكل الكثير من الأطعمة الطازجة وأخذ المعلومات الواردة أعلاه في الاعتبار ، وتجنب هذه العادات قدر الإمكان، فإذا اصبحت الكليتين ليست تحت ضغط مستمر فإن جسمك يقوم بوظيفته بطريقة جيدة.