أطعمة تنمي ذكاء طفلك!

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الكثير من علماء الأغذية ينصحون بوجوب أطعام الاطفال ببعض الاغذية يوميا تقريبا وأثبتوا أنها تزيد من قوة المخ والذكاء للاطفال .



والأطعمة بسيطة ومتوفرة وفي إمكانيات الجميع ويمكن بسهولة ادخالها الى نظام طفلك اليومي ، وهى :

1- المكسرات :

مقدار ½ كوب من المكسرات المشكلة ويفضل ان يكون بداخلها حبة او اثنين من الجوز لانها تحتوي على العديد من الدهون المفيدة وتشكل وجبة خفيفة مقرمشة يعشقها جميع الاطفال.

2-الموز :

عرف قديما الموز على انه طعام العباقرة لما يحتويه من كم هائل من الكالسيوم والبوتاسيوم ومن السهل تقديمه للاطفال لانهم يحبوه قدميه لهم مع قليل من عسل النحل وهي وصفة من الطب القديم لتزيد قوة المخ

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3- عسل النحل :

عسل النحل من أقوي الاغذية الموجودة وخصوصا اذا أختلط بغذاء ملكات النحل فمعلقة كبيرة يوميا صباحا تعادل حبة أو اثنين من الفيتامينات فمعلقة الصباح تعطي دفعة ونشاط للعقل والجسم

4- الفواكه المجففة :

حاولي بقدر الامكان ادخال حوالي ½ كوب من الفواكه المجففة (كالقراصيا – المشمشية- الزبيب الأحمر – الزبيب الذهبي ) ممكن إدخاله في وصفة كيك أو في طبق الكورن فليكس الصباحي او كوجبة خفيفة بين الوجبات

5- الزبادي او اللبن :

من أهم الوجبات اليومية لطفلك تعطيه الكاسيوم وتزوده بالبكتريا المفيدة التي تسهل هضمه مما يتيح لجسده أمتصاص كل العناصر الغذائية المفيدة التي تناولها طوال اليوم وايضا يجب الابتعاد تماما عن الزبادي المنكه المباع بالسوبر ماركت وخصوصا المكنه بنكهات صناعية ويفضل شراء اللبن السادة وإضافة نكهات الفواكه الطبيعية او العسل او الشوكولاته بالمنزل وينطبق هذا ايضا على الحليب والأجبان وليس بالضرورة أستخدام الأصناف الخاليه من الدسم لان أجسام الاطفال تحتاج للدهون المفيدة لبناء أجسامهم خصوصا في الاعمار الصغيرة.

6- الأسماك أو التونة :

يجب وبشدة ان يتناول طفلك مرتين بالأسبوع وجبة من الأسماك الغنية بالاوميجا 3 كالتونة الطازجة او حتى المعلبة بزيت الزيتون .