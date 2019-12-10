شكرا لقرائتكم خبر عن منصة Quora للأسئلة والإجابات تطلق نسختها باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منصة Quora للأسئلة والإجابات، الاثنين، إطلاق نسختها باللغة العربية وأنها أصبحت متاحة لجميع متحدثي اللغة العربية لطرح الأسئلة ومشاركة الخبرات والمعرفة والتعلم من بعضهم البعض لفهم العالم بشكل أفضل، كما تتوفر منصة Quora أيضًا بـ23 لغة أخرى.

تهدف Quora لتبادل المعرفة ومشاركتها لفهم العالم بشكل أفضل، إذ أن معظم المعرفة الموجودة في العالم لا يمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت من قبل عامة الناس، ولهذا السبب قامت Quora بإنشاء منصة تُمكن الأشخاص من مشاركة معرفتهم عبر ملايين الموضوعات.

وتم إطلاق المنصة باللغة الإنجليزية عام 2010، حيث اتسعت قاعدة مستخدميها لتصل إلى أكثر من 300 مليون زائر شهريًا، ويستخدم الأشخاص Quora من جميع أنحاء العالم، أكثر من نصف هؤلاء الزوار يأتون من خارج الولايات المتحدة.

منذ إطلاق Quora، اجتذبت المنصة شخصيات بارزة وخبراء في شتى المجالات أجابوا على جميع أنواع الأسئلة التي طرحها الأشخاص على منصتها وشاركوا المعرفة التي لم تكن متاحة من قبل، مثل باراك أوباما، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والمخرج ألفونسو كوارون، وأجابوا على أسئلة على منصة Quora.

وقال آدم دي آنجيلو، الرئيس التنفيذي ومؤسس Quora، «مهمتنا هي تبادل المعرفة ومشاركتها لفهم العالم. نحن نبني منصة ذات محتوى عالي الجودة ومن المدهش أن نرى كل الأشخاص يسجلون ويساهمون من بلدان أخرى خارج الولايات المتحدة. يوجد أشخاص يتحدثون العربية يستخدمون Quora باللغة الإنجليزية، والآن بعد أن أطلقنا Quora بالعربية نأمل أن يساعد ذلك في مشاركة المزيد من الأشخاص الذين يتحدثون العربية».

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في أكتوبر 2019، أطلقت Quora إصدارًا تجريبيًا لمنصتها باللغة العربية بمجموعة صغيرة من الأشخاص. في غضون أسابيع قليلة فقط، نمت المنصة بمحتوى عالي الجودة توفره شخصيات من قطاعات مختلفة مثل الأطباء ومهندسي البرمجيات ومصممي الجرافيك ومؤسسي الشركات والصحفيين والفنانين. خلال الأسابيع القليلة الماضية، رأينا بالفعل إجابات متعمقة حول مواضيع متنوعة، مثل إجابة من مدير تطوير وتسويق منتجات حول تبسيط مفهوم الحوسبة السحابية لغير المختصين، وإجابة من طالب في كلية الطب حول أسباب انتشار السرطان وغيره من الأمراض القاتلة في وقتنا الحالي، وإجابة من كاتبة ونصائحها حول كيفية التعامل مع الكسل في الكتابة ومتلازمة الصفحة الفارغة، وأكثر من ذلك بكثير.

وعن كيفية عملها، يمكن للناس طرح أسئلة حول أي موضوع على Quora، ثم تقوم Quora بتوزيع تلك الأسئلة على أشخاص يمكنهم تقديم إجابات مفيدة وذات جودة عالية بناءً على خبراتهم وتجاربهم ذات الصلة بالموضوع، وكلما زاد استخدام الشخص لـQuora عن طريق كتابة الإجابات ومتابعة الموضوعات والأشخاص، زادت قابلية Quora على تحسين الطابع الشخصي لتجربة مستخدميها على منصتها.

تقدم Quora إجابات جيدة للأسئلة بناءً على جودة الكتّاب على منصتها وما يتلقونه من آراء وملاحظات حول كتاباتهم من بقية أعضاء مجتمع Quora، بالإضافة إلى خصائص المنصة التي تضمن المصداقية.

تعد الهويات الشخصية على Quora امتدادًا لهويات الأشخاص في العالم الحقيقي، حيث إن سياسة استخدام الاسم الحقيقي على Quora تزيد من مستوى النزاهة والثقة في الإجابات لدى المستخدمين.

تتبع Quora سياسة «كن لطيفًا، وكن محترمًا» التي تتطلب الحد الأدنى من اللطف والتحضر عند استخدام Quora. نحن نستخدم التكنولوجيا- كالتعلم الآلي والمعالجة الطبيعية للغة والمطابقة بين الأنماط- لاكتشاف وإزالة الأشياء التي قد تجعل تجربة المستخدم سيئة، مثل المحتوى المزعج والعشوائي وانتحال الملكية الأدبية والتصيد.

يمكن للأشخاص التسجيل على https://ar.quora.com أو عن طريق تحميل تطبيق Quora على الهواتف المحمولة.