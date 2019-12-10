شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أفضل الفيتامينات لنمو وجمال الشعر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعرمشكلة يعاني منها النساء والرجال، وهناك العديد من الفيتامينات الهامة والمكملات الغذائية التي تساعد علي نمو الشعرمرة أخري، وهي ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي وفقا لموقع " mirror".

تعد الفيتامينات الخاصة لنمو وجمال الشعريالإضافة لتناول نظام غذائي غني بالعناصرالمغذية لجعله أكثر كثافة وصحة، ولكن أفضل الفيتامينات لنموالشعر يمكن أن تضمن حصولك على ما يكفي من أدوات تعزيز صحة الشعر.

فما هي بعض المكونات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها للحصول علي شعرصحي وقوي وخالي من تساقط الشعر؟، فيلعب فيتامين B12 والحديد دورًا رئيسيًا في نمو الشعر، بينما تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في الكولاجين والمكملات التي تحتوي على البروتين والكيراتين وهي عناصر حيوية في بنية شعرك، كما إن السيلينيوم والبيوتين ضروريان أيضًا لشعر قوي.

أفضل الفيتامينات لنمو الشعر هي:

-تحتوي المكملات الغذائية على كل تحتاجه للحصول على شعر قوي، ومنها الكولاجين والسيليكا والبيوتين وفيتامينات A و B و C و D وحمض الفوليك، ومن الأفضل تناول الحبوب الغنية بهذه العناصر لمدة شهرعلى الأقل لمنحهم وقتًا للعمل في تقوية الشعر.

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-للمساعدة في زيادة منع تساقط الشعر، فعليك تناول فيتامين C، بالإضافة إلى البيوتين والزنك، ويوصى باتخاذ هذه العناصر ما لا يقل عن ستة أشهر للحصول على أقصى قدرمن النتائج.

-عليك الإكثارمن تناول الحبوب الغنية بالحديد والبيوتين وحمض البانتوثنيك والسيلينيوم، للحصول علي شعر قوي.

-يبدأ الشعر الصحي من الداخل، ولذا عليك الإكثارمن تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات A و D ومضادات الأكسدة، وهذه العناصر تساهم في تحفز الكيراتين لتعزيزنمو الشعر .