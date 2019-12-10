هل يتسبب تناول الفلفل الحار الموت على المدى الطويل؟

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

خلال مسابقة عُقدت في مطعم “كيسموت إنديان” بأدنبرة، اسكتلندا، للتحدي بين البشر والفلفل الحار، قُدِّمت أطباق من الطعام الحرّاق الغني بالكاري الحار والفلفل شديد الحرارة، خلال المسابقة تعرّض قرابة نصف العشرين مشترك إلى نوبات من القيء والتعرّق وصعوبة بالتنفس والإغماء بعد أن تناولوا الطعام الحراق المقدم خلال المسابقة كما أدلى بذلك فريق الصليب الأحمر الذي تواجد تحسبا لحالات طارئة كالتي حصلت!



هذه المسابقة جعلتنا نتساءل عن التأثيرات الصحية من تناول الفلفل شديد الحرارة وإضافته إلى الأطعمة، فما هي آثار تلك الأطعمة التي تنتشر بكثرة في عالمنا العربي وبالمطاعم ذات الطابع الهندي؟ وهل الإكثار من تناول الطعام الحار يؤدي للموت بأسوأ الحالات؟

“من الناحية النظرية، يمكن أن يسبب تناول الفلفل الحار (شيلي) الموت على المدى الطويل من تناوله، فالإكثار من تناول الفلفل الحار سواءً البودرة أو القرون تؤدي حقا إلى قتلك!” وفقا لما قاله أستاذ الزراعة في جامعة ولاية نيو مكسيكو والخبير بمعهد فلفل شيلي “باول بوسلاند”.

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وأضاف: “أنه بحسب دراسة بحثية أُجريت بعام 1980م، فإن تناول ما يعادل ثلاث باوندات من بودرة الفلفل الحار التي تُضاف إلى الأطباق الهندية والطعام الحار تؤدي إلى قتل الشخص لو تناولها على جلسة واحدة! لكن يُمكن للجسد أن يتفاعل بشكل عاجل ضد تأثير الفلفل الحار في كثير من الحالات كما يقول الخبير “بوسلاند” وذلك لو تناول الشخص الثلاث باوندات من الفلفل الحار خلال عام بأكمله وليس خلال جلسة واحدة.

يسبب تناول الطعام الغني بالفلفل الحار إلى زيادة نشاط الشخص واندفاعه الأمر الذي يرتبط ببعض المشاكل الصحية، فالفلفل الحار يسبب تنشيط الجهاز العصبي المتحكم بأجهزة الجسم الداخلية، ما يؤدي إلى إنفاق المزيد من الطاقة وحرق الجسم للسعرات الحرارية، إذ يرتبط تناول الفلفل مع زيادة معدلات الأيض وتوليد الحرارة.

كما أنه يؤدي إلى التهاب الأنسجة وأحيانا إعطاب وثقب الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء لو تناول الشخص جرعة كبيرة منه دفعة واحدة بحسب ما يُصرّح الدكتور “جون بريسكوت” الأستاذ في جامعة ساسكس ورئيس تحرير مجلة جودة الأغذية.

هنا يُمكن تفسير سبب حالات الإغماء والحالة الحرجة التي أصابت المشتركين في مسابقة تناول الطعام الحراق في أدنبرة، وهو تعرضهم لالتهاب الأنسجة وهو ما جعلهم يشعرون بتمزق أمعائهم وآلام البطن الشديدة، لذلك وحرصًا على سلامتكم لا يُنصح بالإكثار من تناول الطعام الهندي الغني بالبهارات الحارة والفلفل الشطة لما يسببه من المشاكل الصحية السابق ذكرها.