تعرف على السبب وراء احمرار العينين بعد السباحة!

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ربما يلاحظ البعض احمرار العينين بعد السباحة، والأغلب يعتقد بأن ذلك نتيجة الكلور الموجود في حوض السباحة، ولكن السبب الحقيقي هو البول الموجود فيها! وفقاً لمراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.



إذ إن الملوثات من السابحين في بركة السباحة مثل العرق والبول، يرتبط بالكلور الموجود في الماء، مما يؤدي لتكون مركبات تؤدي إلى احمرار العينين.

Advertisements

والمشكلة تكون أكبر في برك السباحة المغلقة، والتي لا يكون لها آلية تهوية جيدة، مما يؤدي لتجمع هذه المركبات في الهواء. البول في حد ذاته غير ضار للبشرة وعينيك، ولكن عندما يتصل مع الكلور فإنه يتفاعل مع اليوريا (مكون داخل العرق والبول)، ويؤدي ذلك إلى ما يسمى الكلورامينات، المتسببة في احمرار عينيك.

إضافة الكلور إلى ماء السباحة هو وسيلة فعالة للتعقيم، ولكنه لا يجدي ذلك نفعاً إذا لم تكن البركة ذات آلية تهوية جيدة. علاوة على ذلك فإنه يجب تنظيم كمية الكلور في البرك، حيث بيّن القانون أن الكمية المناسبة هي حوالي 0.5 مليغرام من الكلور لكل لتر من الماء.