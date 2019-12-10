الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

التمر من الاطعمة التي وصانا رسولنا الكريم بتناول 7 حبات منها بالصباح وان لم تكن 7 حبات فلتكن فرادي مثلا 1 او 3 او 5 وهكذا وهو دليل نبوي على اهمية تناول التمر بالنسبة للصحة العامة للانسان وفيما يلي نذكر لكم بعض هذه الفوائد:



– تناول التمر قبل الافطار يحسن عملية الهضم بشكل كبير لانه يحتوى على الالياف كما يمكن التخلص من الامساك بتناوله دون اللجوء الى الادوية

-يعمل التمر على تحفيز نمو البكتريا النافعة فى الامعاء وتثبيط نمو البكتريا الضارة كما انه يساعد الجهاز الهضمي على القيام بدوره بشكل افضل لاحتوائه على الالياف

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-يحتوي التمر على نسبة عالية من الحديد لذلك فهو علاج فعال للتخلص من الانيميا او فقر الدم للتخلص من اعراض الصداع والخمول والارهاق لديهم

-يحتوي التمر على نسبة من السكريات الطبيعية من الجلوجوز والفركتوز والسكروز لذلك يعمل على ضبط مستوى الطاقة بالجسم

-التمر يساعد الجهاز الهضمي في التخلص من السموم وذلك لاحتوائه على الالياف التي تحسن عملية الهضم وتساعد الجسم في التخلص السريع من الفضلات ، كما انه يحمي من الاصابة بانواع مختلفة من السرطانات.