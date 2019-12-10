لهذا السبب.. يمتلك البعض مننا غمازات ولا يمتلكها جميع الناس!

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

المعنى الحقيقي للجاذبية والسحر هي الغمازات سواء كانت للرجال أو النساء لها مذاق خاص ومختلف عند النظر إليها بالنسبة للرجال عند ظهور الغمازات على الوجه مع الذقن الخفيفة يصبح الرجل في عين اغلب النساء أكثر جاذبية وبالنسبة للمرأة فوجود الغمازات سواء عند الابتسام أو بشكل طبيعي هي السحر الحقيقي فما السر الحقيقي وراء ظهور الغمازات علينا التعرف في البداية على الغمازات وكيفية ظهورها.



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الغمازات تعتبر أحد الصفات الوراثية للإنسان تظهر الغمازات عند البعض والبعض الأخر لا بسبب أنها تظهر بسبب الشكل التشريحي للوجه وعضلات الوجه هي المعيار الأول لظهور الغمازات ومن النادر جدا ان نرى وجود الغمازات على جانب واحد فقط السر الحقيقي وراء غمازات الوجه تظهر الغمازات بسبب قصر العضلات نوعا ما في الوجه ودوما الأطفال الصغار يملكون غمازات ومع تطور العمر تختفي نوعا ما بشكل تدريجي.

وهذا يختلف بسبب أنه مع تطور العمر للأطفال تتمدد العضلات في الوجه وتبدأ في الاختفاء السر الحقيقي وراء غمازات الوجه كيف الأن نرى أشخاص كبار في العمر ويملكون غمازات هذه الغمازات تظهر بسبب أنهم مازالت عضلات وجههم في هذه المنطقة صغيرة وغير متمدده على الوجه فعند الابتسامة تمتد هذه العضلات القصيرة لتسحب أجزاء من الجلد بالداخل فتظهر الغمازات بشكلها المختلف من شخص للأخر السر الحقيقي وراء غمازات الوجه هناك من يملكون غمازات بشكل طبيعي بدون ابتسامه وهذه النوعية تكون وراثية بالدرجة الكبيرة ومع تطور العمر يوما والأخر تختفي الغمازات السر الحقيقي وراء غمازات الوجه في كل الأحوال الغمازات ظاهرة مدهشة وجميلة لمن يملكها وتعطي جمال لا يوصف على الأطلاق سواء كانت موجوده على الذقن أو تظهر مع الأبتسامه.