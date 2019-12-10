شراكة حصرية بين مع مجموعة "دانسيس" الطبية وشركة "اوباجي" في الامارات

أعلنت شركة "سيلوجيك” عن توقيع شراكة جديدة وحصرية بين مجموعة دانسيس الطبية، وشركة "أوباجي ، لتصبح "دانسيس" الموزع في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحصري لأوباجي "

ولهذه المناسبة أقيم حفل عشاء حضره عدد من الإعلاميين وسيدات المجتمع

وقال السيد "جميل معلوف"، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة دانسيس الطبية" في تعليقه على الشراكة الجديدة، إن شركتهم ملتزمة بتقديم حلول كاملة وشاملة لعملائها تتضمن تقديم أفضل المنتجات لجميع احتياجاتهم، مؤكدا سعيهم الدائم و المستمر لتحقيق اهداف الشركة في تقديم خدمات مميزة ومرضية لشرائح المجتمع المختلفة في قطاع المجال الطبي التجميلي.

وأشاد "معلوف" في تصريحات خاصة، بمكانة شركة "أوباجي"، وقال: "تاريخ أوباجي وسجلها المميز يعتبر دليلا على جودتها، وستوفر مجموعة دانسيس الطبية الدعم المطلق لإستمرار نجاحات وتميز المنتح في جميع أنحاء المنطقة".

وأعرب عن سعادته بإضافة منتجات “أوباجي" إلى مجموعة المنتجات الحصرية التي توزعها مجموعة دانسيس الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة و الشرق الأوسط، وواثقون من النجاح الذي نستطيع إنجازه معا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسست (مجموعة دانسيس الطبية) في عام 2007 في إمارة دبي، وتمتلك شراكات عدة مع أفضل العلامات التجارية العالمية في مجال الأشعة والجراحة التجميلية والأمراض الجلدية والنسائية.

Advertisements

يجدر بالذكر أن “مجموعة دانسيس الطبية” متخصصة في تقديم تكنولوجيات وحلول مبتكرة في عالم التجميل ،الجمال ،الصحة ،العناية بالبشرة، و مجموعة شاملة ومتنوعة من المنتجات التجميلية والطبية التي تهتم بصحة المرأة وجمالها وصحة الرجال على حدا سواء.

قد يهمك أيضا:

الأطعمة الدهنية تُزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض على المدى الطويل

دراسة تؤكّد أنّ الأمراض الجلدية الأكثر شيوعًا في مختلف أنحاء العالم