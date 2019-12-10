شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب تسوس الأسنان؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تسوس الأسنان من المشاكل الكثيرة التي تواجه الناس بجميع أعمارهم، ربما تكون الأكثر في الأطفال وكبار السن ،ويرجع سبب تسوس الأسنان لهذه الأسباب وهي:



عدم تنظيف الأسنان بإستمرار فبقايا الطعام تكون بكتيريا على الأسنان فتتحول الى سوس يأكل في السن ومن هنا يأتي تأكل طبقة المينا وألام والتهابات اللثة ونخر السن.

تناول الحلوى بكثرة وعدم تنظيف الأسنان بعدها ،فهذا يعمل على تكون السوس وضعف الأسنان ونخرها.

*هناك بعض حالات ومراحل متأخرة في تسوس الأسنان فيجب عليك استشارة الطبيب للعلاج.

*للمحافظة على الأسنان وعلاج تسوس والالام والتهابات اللثة بهذه الطرق البسيطة:-

الملح والليمون/معروف أن الملح له خصائص مطهرة وقاتل للبكتريا وبخلط الليمون مع الملح تتجنب تسوس الأسنان ويعمل على تسكين ألم اللثة ويقلل الالتهابات ويعطي بياض ناصع للأسنان بفضل الليمون.

طريقة الأستعمال/ يأخذ ملعقتين من الملح وعليه عصرة ليمونه ويفرش بها الأسنان مرتين يوميآ .

أو يمكنك أستخدام الملح بوضع ملعقة من الملح فى ماء دافىء والمضمضة لمدة دقيقة ،حتى تشعر بتحسن.

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العرقسوس:-هو يحتوي على مضادات للبكتيريا ويعمل على منع تجويف الأسنان ومنع تسوسها عن طريق المضمضة بمشروب العرقسوس أو أستخدام مسحوق العرقسوس على فرشاة الأسنان وتفريشها يوميآ.

الثوم:- هو بمثابة مضاد حيوى طبيعى قوى فى قتل البكتريا والتخلص من تسوس الاسنان .

طريقة الأستعمال/يمكنك فرم فصوص الثوم وخلطها بقليل من الملح وأخذ هذا الخليط ووضعة على السن المصاب لمدة من5:10دقائق يوميآ حتى يتم التحسن.

الزنجبيل:هو ايضا من المضادات الحيوية الطبيعية قوى وفعال في تسكن الالام وعلاج التسوس .

طريقة الأستعمال/يتم وضع ملعقة من بودرة الزنجبيل وعليها قليل من الماء الدافىء لعمل عجينة ثم توضع على قطعة قطن ووضعها على السن المصاب لمدة 5دقائق.

القرنفل:- قوى فى علاج التسوس وتسكين الالام ومنع تجويف الأسنان.

طريقة الأستعمال/يمضع القرنفل على السن المصاب بالتسوس لمدة 10دقائق مرتين يوميآ.

الفلفل الاسود:- فعال فى تسكين الالام ومحاربة التسوس خاصة للأسنان الحساسة.

طريقة الأستعمال/يتم غلى كوب من الماء ووضع ربع ملعقة من الفلفل الأسود وتغطيتها لمدة 20دقيقة،ثم يصفى المزيج وعمل مضمضة لمدة دقيقتين ثم غسل الفم بالماء أستعمله يوميآ لحين التخلص من ألم والتسوس.

جوزة الطيب:هي ايضآ من التوابل التي تمنع تسوس الأسنان ومضادة للبكتريا.

طريقة الأستعمال/ توضع بشر جوزة الطيب على قطعة من القطن ووضعها على السن المؤلم والمصاب بالتسوس لمدة 5دقائق ثم يغسل الفم بالماء الفاتر.

الشاي الأسود والأخضر:- لهما خصائص مضادة للأكسدة وللبكتريا وبشرب كوب من الشاي الأسود أو الأخضر يعمل على منع تسوس الأسنان .