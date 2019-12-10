ضاعف فوائد طعامك بأطعمة أخرى تُكمّله.. فما هي؟

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

"في الاتحاد قوّة وفي التفرقة ضعف"، قولٌ جميل ينطبق على جوانب مختلفة من حياتنا بما فيها التغذية والغذاء، والدليل الى ذلك دراسات الخبراء وتأكيدهم المتواصل بأنّ استهلاك بعض أنواع الطعام إلى جانب أطعمة أخرى "صديقة" يُعزّز قيمتها الغذائية ويُساعد الجسم على امتصاصها والاستفادة من منافعها الصحية، فإن كنت ترغبين في مضاعفة قيمة وجباتك اليومية، لا تتردّد في تدعيمها بهذه الثنائيات الغذائية:



- الفاصولياء والطماطم: يمكن لتحالف الفاصولياء والطماطم أن يرفع معدّل استهلاكك للحديد الضروري لتحفيز الدماغ والعضلات على أداء وظائفها.

- الشاي الأخضر وعصير الحامض: يمكن لاستهلاك هذا الثنائي أن يساعد جسمك في الحصول على كميّات مضاعفة من المواد المضادّة للتأكسد.

- اللبن والموز: يمكن لاتحاد اللبن مع الموز في وجبة خفيفة صحية أن يرفع معدلات الأنسولين في جسمك، الأمر الذي يُتيح لعضلاتك امتصاص العناصر الغذائية الضرورية من أجل إصلاحها، كالغلوكوز والأحماض الأمينية.

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- التفاح والتوت الأحمر: يمكن لتحالف التفاح والتوت الأحمر أن يُعزّز مفعول المواد المضادّة للتأكسد الموجودة في كل منهما، والنتيجة: قدرة مضاعفة على مقاومة الأمراض بما فيها السرطان.

- إكليل الجبل وتتبيلة اللحوم: يمكن للعناصر المضادّة للتأكسد الموجودة في إكليل الجبل أن تمنع اللحوم من إنتاج أحماض مسرطنه أثناء قليها، وذلك بمجرد إضافة رشّة منها إلى التتبيلة أو النقيع.

- الطماطم وزيت الزيتون: يمكن لإضافة زيت الزيتون إلى الطماطم أن يُعزّز قدرة جسمك على امتصاص أحماض الأوميغا 3 والأوميغا 6 الدهنيّة.

- الثوم وسمك السلمون: يمكن للسلمون أن يزيد قدرة الثوم على خفض معدل الكوليسترول في الدم كما يمكن أن يُضاعف فوائده الصحية الأخرى بفضل ما يحتوي عليه من مغذيات وأوميغا 3.