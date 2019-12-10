طريقة للحفاظ على عينيك من الحاسوب

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

يمكن للحمض الدهني أوميغا 3، ان يقلل من التأثيرات السلبية لجفاف العين، الناجم عن النظر إلى شاشة الحاسوب لفترات طويلة، بحسب ما أظهرت إحدى الدراسات الهندية. وكانت قد شملت الدراسة 478 شخصاً، واستمرت لـ3 أشهر، تناول خلالها عدد من المشاركين أقراصاً تحتوي على أوميغا 3 مرّتين في اليوم، في حين تناول آخرون أقراصاً تحتوي على زيت الزيتون.



ولاحظ العلماء إنخفاض أعراض جفاف العين لدى المشاركين، الذين تناولوا حبوب أوميغا 3، وانخفاض نسبة حدوث الالتهابات الناجمة عن الجفاف، بالإضافة إلى وجود عدد أكبر من الخلايا الكأسية المسؤولة عن ترطيب العين، لدى هؤلاء الأشخاص.

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ويوجد الحمض الدهني أوميغا 3 في بعض أنواع الأسماك كالتونة والسلمون، بالإضافة إلى بذور الكتان، ونبتة الرجلة، والقرنفل، والسبانخ، وفول الصويا.

يذكر أنّ النظر إلى شاشات الحاسوب لفترات طويلة يتسبّب في عدد من التأثيرات التي تهدّد صحة العين، ومنها إرهاق العين وحدوث آلام فيها، والمنطقة المحيطة بها، والشعور بالحرقة والحكة والجفاف، والاحمرار، وعدم وضوح الرؤية، وصعوبة التركيز، والحساسية للضوء، والتهاب الجفن، والصداع.