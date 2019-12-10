ماذا حدث بعدما تناولت عصير الجزر يومياً لمدة 8 أشهر؟

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

عالجت آن كاميرون نفسها بنجاح من سرطان في المرحلة الرابعة، بواسطة عصير الجزر، وبدون علاج كيميائي وبدون تغيير نظامها الغذائي.



في البداية، تم تشخيص مرض سرطان القولون لديها في المرحلة الثالثة. بعد الجراحة، انتكست حالتها الصحية وامتد السرطان إلى الرئتين، وأصبح السرطان في المرحلة الرابعة.

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قرر الأطباء أن تباشر بالعلاج الكيميائي لكي يطيلوا حياتها لبضعة أشهر ، ولكنها رفضت وبدأت تبحث عن طرق علاج بديلة. وجدت قصصاً تروي الطريقة التي استخدمها بعض الأشخاص للشفاء من السرطان عن طريق تناول عصير الجزر فقط، فقررت أن تبدأ علاجها الخاص بتناول ليترين من عصير الجزر يومياً. لم تبدل آن شيئاً في نظام غذائها اليومي. وفي غضون شهرين، تبين أن أورام آن توقفت عن النمو وأن العُقد اللمفاوية قد تقلص حجمها.

قامت بفحصها الطبي التالي بعد ثلاثة أشهر وتبين أنه لا يوجد أورام جديدة ولا عقد لمفاوية متورمة، بالإضافة إلى أن حجم العُقد تضاءل أيضاً. في الزيارة الطبية التالية والأخيرة بعد ثلاثة أشهر، لاحظ الأطباء أنه لا يوجد أي ورم وأن العُقد اللمفاوية عادت إلى وضعها الطبيعي.

بعد 8 أشهر من العلاج بعصير الجزر، اختفى السرطان تماماً. وروت آن قصتها لعدة وسائل إعلامية لتساعد العديد من الأشخاص الذي يخوضون نفس المعركة.